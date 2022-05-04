Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi
Giriş Tarihi: 4.5.2022 11:25

Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi

İHA
Ahmet Ağaoğlu’nun 1 milyar TL’lik çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yönetim kurulu yanıt verdi. Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet kupa anıtı için 1'er milyon bağışta bulundular.

Trabzonspor Yönetim Kurulu, stadyumun önüne yapılacak olan şampiyonluk anıtı için karar almıştı. İsmini veya şirketinin ismini ölümsüz hale getirmek isteyenler 1 milyon TL karşılığında bu anıtta isimleri yer alabilecek. Hedef bin Trabzonspor taraftarına ulaşıp 1 milyar TL gibi astronomik bir gelir elde etmek. Geçtiğimiz günlerde Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı bu çağrıya ilk yanıt ise yönetim kurulundan geldi.

Başta Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsetdin Hancı ve Esat Emanet 1'er milyon TL'lik bağışta bulunarak çağrıya katılan ilk isimler oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Son dakika: FETÖ'nün katil pilotları böyle yetiştirildi! Hava Harp Okulu'ndaki yapılanmanın başı Bekir Ercan Van'dı
Türkiye'de bir ilke imza atıldı! 156 milyonluk DNA testi
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
Son dakika: Diyarbakır'da korkunç olay! Otomobil kurşun yağmuruna tutuldu: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika: Sessiz İstila adlı provokatif kısa film hakkında Emniyet'ten açıklama
Rusya'nın kıyamet uçağı göklerde görüldü! Nükleer savaş kapıda mı?
Son dakika: ABD istihbaratı: Rusya üç bölgeyi ilhak edecek
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
HDP'nin Pençe-Kilit hazımsızlığı! İttifak ortağı CHP'ye sitem ettiler
ARKADAŞINA GÖNDER
Ahmet Ağaoğlu'nun 1 milyar TL'lik çağrısına ilk yanıt yönetimden geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA