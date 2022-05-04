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Giriş Tarihi: 4.5.2022 13:10 Son Güncelleme: 4.5.2022 13:17

Beşiktaş'tan flaş Cyle Larin kararı!

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’tan flaş Cyle Larin kararı!

Beşiktaş'ın yeni sözleşme teklifini reddeden Cyle Larin İstediği teklifleri alamayınca rotayı yeniden Siyah-Beyazlılar'a çevirdi. Daha önce Kanadalı yıldıza 1 milyon 750 bin Euro öneren Beşiktaş yönetiminden flaş bir karar geldi.

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz yeni sözleşme görüşmelerine başladığı Cyle Larin ile anlaşma sağlayamamıştı.

Siyah-Beyazlılar'ın 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerisine karşın 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı oyuncu, Avrupa'dan kendisini tatmin edecek teklif bulamadı.

Rotasını değiştiren tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın yaptığı son teklife sıcak yaklaşmaya başladı.

Son olarak devre arasına girerken Başkan Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki oyuncudan sahaya odaklanmasını ve sezon sonunu beklemesini istemişti.

Gelinen noktada iki taraf arasında uzun süredir pazarlık yapılmıyor.

İstediği teklifleri alamayan ve Siyah-Beyazlı takımda kalmayı düşünen Larin ile ilgili kararı artık yönetim değil teknik direktör İsmael verecek.

TOP VALERIEN ISMAEL'DE
Yönetim, Fransız hocanın raporuna göre Larin ile görüşme yapacak.

Ancak bu sezon performansı düşen deneyimli oyuncuya olası teklifin öncekinden biraz daha düşürülerek sunulması kuvvetle muhtemel...

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Beşiktaş'tan flaş Cyle Larin kararı!
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