Beşiktaş’tan flaş Cyle Larin kararı!

İstediği teklifleri alamayan ve Siyah-Beyazlı takımda kalmayı düşünen Larin ile ilgili kararı artık yönetim değil teknik direktör İsmael verecek.

TOP VALERIEN ISMAEL'DE

Yönetim, Fransız hocanın raporuna göre Larin ile görüşme yapacak.