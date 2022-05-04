Bu kulüp ne yapıyor!

Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi yenerek liderliğe yükselen Trabzonspor'un sıradaki durağı Göztepe deplasmanıydı. Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçında sakatlanan Nwakaeme ve Peres'in yokluğunda çıktığı maçta Gervinho'nun golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.Bordo-mavililer söz konusu haftada sahasında Çaykur Rizespor'u geriye düştüğü maçta Djaniny ve Nwakaeme'nin golleriyle 2-1 yenerek bu sezon ilk kez dört maç üst üste kazandı. Ancak bu karşılaşma maçın 13. dakikasında yaşanan talihsiz bir sakatlıkla anıldı.Bu da bordo- mavililer adına talihsizliklerin başladığı maç olarak kayıtlara geçti.Lider Trabzonspor'un dış sahadaki ilk ciddi sınavı ise Beşiktaş derbisi oldu. 12. haftada Dolmabahçe'de siyah-beyazlılar ile karşılaşan Karadeniz ekibi, Cornelius'un son dakika golüyle sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Fırtına'nın diğer golünü Abdülkadir Ömür attı. Bu maçta Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'a yönelik ağır küfürlerden sonra hem teknik direktör Abdullah Avcı hem de yöneticiler çok sert tepkiler gösterdi. Ayrıca bu maça kadar takımın en skorer ismi olan Bakasetas'ın da sakatlanıp iki maçı kaçırması can sıkan taraf olmuştu.Beşiktaş'ı yenerek üst üste 5. galibiyetini elde eden Trabzonspor'un, ligin 13. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı dagolleriyle 3-0 mağlup etmesi sonrası ezeli rakipleriyle arasındaki puan farkı bir hayli açıldı. 13 haftada 10 galibiyet, 3 beraberlik alıp 33 puan toplayan Trabzonspor, zirvede yer alırkenİstanbul'un üç büyüklerine tarihi puan farkı atan bordo-mavililer, ilerleyen haftalarda bu farkı daha da artıracağının sinyallerini verdi. Ligin 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü ve 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 ile geçen Trabzonspor,Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ligin tozunu atan Trabzonspor'adiyebilen ilk takım Antalyaspor oldu. Bordomavililer, kötü hava koşulları sonrası adeta göle dönen sahada rakibine biri kendi kalesine attığı golle birlikte 2-1 mağlup oldu ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı. Bu yenilgi Trabzonspor'un 25 maçlık dış sahadaki yenilmezlik rekorunu da sonlandırdı. Karşılaşma sonu Avcı,dedi.Trabzonspor, Antalyaspor maçının hemen ardından ise seçimli genel kurulunu yaptı. Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim yenilenerek yoluna devam etti. Genel kurul sonrası asbaşkanlık görevine getirilen ve camianın en çok sevdiği yöneticilerden olan Ertuğrul Doğan'ın, devre arası transfer dönemi için "Bu kadar puan farkına rağmen öyle transferler gerçekleştireceğiz ki rakiplerimiz,diyecek. Hocamızın istediği tüm oyuncuları alacağız.Artık şampiyonluk yolunda hata yapmayacağız" açıklamaları camiadaki şampiyonluk beklentisini daha da arttırmıştı.Antalya mağlubiyeti, genel kurul derken yoğun bir haftadan çıkan Abdullah Avcı'nın öğrencileri, buna rağmen sezona büyük hedeflerle başlayan takımları teker teker yenmeye kaldığı yerden devam etti. Karadeniz ekibi ligin 17. haftasında sahasındave ardından deplasmanda oynadığı Altay maçını da 2-1 kazanıp liderliğini sürdürdü.Hugo ile birlikte ligin en iyi stoperlerinden biri olarak gösterilen Edgar IE'nin çapraz bağları koptu. Sezonu kapatan oyuncuyla devre arasında yabancı kontenjanında yer açmak için karşılıklı anlaşıp sözleşmesi feshedildi.ÖnceGervinho ardından da Edgar IE'nın sakatlıklarıyla sarsılan Trabzonspor, ilk yarının son haftasında sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, 3 puanlı sistemde en fazla puan topladığı sezonlardaki ortalamasının üzerine çıkmıştı.tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezon da yüksek ortalamasıyla ilk yarıyı tamamlayarak şampiyonluğun fitilini ateşlemişti.'Kum saati tersine döndü' diyen kimdi?'Avcı'nın takımı pes etmez' sloganı nasıl ortaya çıktı?