Bu takımda oynamayı isterdim

SABAH SPOR yazarı İskender Günen, 3 sezon şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'un 'Çalımcı İskender'i olarak sorularımızı yanıtladı: "Çok yetenekli oyunculardan kurulu takım kurmak kolaydır ama takım olmak zordur. O dönem takım olduğu için şampiyonluklar yaşadık" "Hayatımın en doğru kararı Trabzon'a gitmektir. Çok güzel 11 yıl geçirdim. Ama bu takımda 40 bin kişinin karşısında futbol oynamak müthiş olurdu" "Trabzonspor için taraftar büyük güç. Başakşehir'e şampiyonluğun kaybedilmesinin en önemli sebebi o dönem maçların seyirci olmadan oynanmasıdır"
Trabzonspor'da1979'dan 1990'akadar süren bir kariyerinizvar. 11yılda 3 şampiyonlukyaşadınız. Hepsinin farklıhikâyeleri vardır. Sizi en çok etkileyenşampiyonluk hangisiydi?
Trabzonspor'a 21 yaşında 2. Lig ekibi Şekerspor'dan geldim ve kendi içinden çıkan oyuncularla şampiyon olan özel bir takım gerçeğiyle tanıştım. Dışarıdan Trabzon'agelmek kolay değildi. Ahmet Ceyhan ile benden başka da dışarıdan gelen yoktu. Trabzon kendi içinde futbol kültürü olan bir kent. Futbola ilgi çok yoğun. Sol açık oynuyordum. İkinciLig'den gelmişim, fizik anlamdagücüm yok. Sahalar çamur. İlkyılımda biraz zorluklar yaşadım. Şampiyon takımda kendini kabul ettirmek zordur. Sorunlar da yaşadım. Ama ikinci yılımla beraber kendimi geliştirdim. Futbolda en önemli şey fiziksel güçtür. Bunun dışında başka bir şey yoktur aslında. Trabzonspor taraftarıyla dabütünleşince çok güzel 11 yıl geçti. Her şampiyonluğun farklı hikâyesi var. O dönemler sorumlulukanlayışı çok yüksek, çok sayıdaoyuncu vardı. Mesela Şenol (Güneş), Turgay (Semercioğlu), Necati (Özçağlayan), Güngör (Şahinkaya). Bu isimler 6 şampiyonlukta da var olanlar. Çok yetenekli oyunculardan kurulu takım kurmak kolaydır ama takım olmak zordur. O dönem takım olduğu için şampiyonluklar yaşadı.
TOP NWAKAEME'YE GELİNCE KEYİFLENİYORUM Trabzonspor sizin içinne ifade ediyor?
Yaşamda bir karar verirsiniz,iyi de çıkar kötü de… BenimTrabzonspor kararı vermem hayatımdakien doğru şey. Oradaki insanlarlayaşadığım duygu yoğunluğum,bana gösterilenilgi. Bunu parayla satınalma şansınız yok. O dönem sizeözel bestelervar mıydı?
Vardır. Gençliğimiorada geçirdim.Hayallerimdeböyle bir şey var mıydı?Yoktu. Sizin oynadığınıztakımla şimdiki takımmaç yapsa hangisi kazanırdı?
Her olayı, herkesi, her futbolcuyukendi oynadığı dönemdedeğerlendirmek lazım. O gün bugündeğil, bugün o gün değil.
Bu takımda oynamakister miydiniz?
Bu takımda oynamak tabii kiisterdim. 40 bin, 60 bin kişininkarşısında oynamak müthiş birduygu olurdu. Fakat bir şey dahasöyleyeyim. Bana desen ki Trabzonspor'datop kiminayağına geldiğinde keyifalıyorsun? SanaAnthony Nwakaemederim. Top sizegeldiğinde taraftarheyecanlanırmıydı?
(Gülümsüyor) Benimsöylemem doğru olmaz.Türkiye'de Alex gibioyuncuyu koşmuyor diye insanlareleştirdi. Koşmayan adamo kadar golü, asisti nasıl yapar değilmi? Günümüz futbolunda böyleoyunculara yer yokmuş, nasılyok? Messi'ye yer yok mu şimdi.
HAMSİK LİDER BOŞLUĞUNU DOLDURDU 'O sene bu sene' sloganı sonuç aldıve hasret sona erdi. Trabzonspor'u başarıyagötüren formül neydi?
Deplasmanlarda mağlup olmadığı bir serisivardı. O istikrarlı yapıyı kurabilmek kolaydeğildir. Antalyaspor'a karşı ilk mağlubiyetiyaşadılar. Şampiyon olacaktakım az yenilmeli. 3 Büyüklerleolan sınavlardan rahat çıktı.Bir de en önemlisi yabancıoyuncuların sorumluluk bilinci.Abdullah Avcı'nında bunda büyükpayı var. Yerli-yabancıoyuncularıaynı hedefe yönlendirmek kolay değil. Enbüyük şanslarından biri de Marek Hamsik'ingelmesi... Lider oyuncu, Trabzonspor'da eksikliğiyıllardır hissedilen oyuncuydu. Sahadabulunması, arkadaşlarını yönlendirmesibile çok daha farklı. Hamsik'in oynadığımaçlar hep farklı. Sezon başında transferlerinerken bitmesi ise çok önemli.Geçen sezondan 4-5 tane oyuncuyuda ilk 11'e kattığınız zamantakım olmak kolay değildir.Bir omurga oluşturuldu.Avrupa kupalarındanerken elenmesibelki şansınaoldu.
AVCI İLE CAMİA BÜTÜNLEŞTİ
Abdullah Avcı ile ne değişti?
İlk geldiği zaman Trabzonspor puansıralamasında çok kötüydü. Avcı, öncetakım savunmasına el attı. Çünkü kolaygol yiyebilen bir takım vardı. Takımıaldı, yukarıya taşıdı. Bu sezon ise noktaatışı transferler yaptı. Kendi sisteminegöre oyuncu transferleri oldu.
Avcı, Başakşehir'de kaçırdığı şampiyonluklarve Beşiktaş'taki başarısızdönemden sonra Trabzonspor'da neleridoğru yaptı?
Abdullah Avcı, Başakşehir'de başarısızdeğildi. Başakşehir'i kendisi yarattıama iki kulüp çok farklı. Başakşehir'intaraftarı yok. Taraftarsız, bir yerekadar hedefe ilerlersin ama taraftaritici bir güçtür. Birisi kent takımı venereye giderse gitsin desteği hep hisseder.Trabzon'da vuslat hep başkabahara kaldı. Camia "Godot'yu beklerken"gibi şampiyonluğu bekliyordu.Abdullah Avcı ile camia bütünleşti,özlenen şampiyonluk da geldi. Saygıduymak gerekir. Trabzonspor şampiyonluğuBaşakşehir'e kaptırdığı2019-20'den nasıl derslerçıkarmıştır?
Koronavirüs'ten dolayı seyircisizmaçlar Trabzon'u etkiledi.Atmosferi düşük maçlara alışıkolmayan Trabzonspor ile seyircisizoynamaya alışık Başakşehir'inson haftalara kadar mücadelesiniizledik. Trabzonspor için taraftarbüyük güç. Başakşehir'e şampiyonluğunkaybedilmesinin en önemli sebebimaçların seyircisiz oynanmasıdır.
STOPER VE SOL BEK TRANSFERİ ŞART Önümüzdekisezon hangi bölgeleretakviyegerekli sizce?
Savunmanınortası sorun oldu.Edgar sakatlandı,Hugo da. Geleceksezon mutlak suretlesavunmanıngöbeğine bir oyunculazım. Aynı zamandakesinliklesol bek de lazım. Rakiplerineden Trabzonsporile başedemedi?
Öylesi istikrarlıbir yapıyı yapmakkolay değildir.Her hafta galipgelmek... Diğertakımların AvrupaKupası'nda damaçları vardı ve debir Avrupa Kupası'ndaaldığınız biryenilgiyle ligde çıkılanmaçta onunmoral bozukluğuillaki olur.
LİVERPOOL'LA TRABZON'U ÖZDEŞLEŞTİRİYORUM
Tribün ve şehiriçin neler söylersiniz?
Trabzonspor taraftarı dünyanınneresine giderseniz gidin vardır. AvrupaKupası'nda Vallette maçı vardı. Malta'yagittiğimizde yoğun bir Trabzonlu vardı. Avrupa'daTrabzonspor taraftarı diğer takımlara göredaha çoktur. Liverpool takımıyla Trabzon'u özdeşleştiriyorum.Onlar da 30 sene sonra şampiyonoldular. Trabzonspor demek şampiyonluklaözdeş takım demek zaten. Orada futbol kültürüdaima şampiyon takım çıkarır. Trabzon tamfutbol kenti. Her şeyi futbol. Cebinde parasıolmayanın bir hafta Trabzonspor'unyenmesiyle mutlu olduğubir kent.
BİZİM ZAMANIMIZDA İKİNCİLİK ANORMALDİ Yaşadığınız 3 şampiyonluktanhangisi sizin için daha özel?
1980-81 yılındaki şampiyonluk,çok farklı. Rahmetli Özkan Sümer'lesezona başladık. 16 takımlı bir lig, 15maçta ligin birinci yarısında 25 puanaldık. Yani çok büyük bir olay. 2. sıradaAdanaspor vardı, aramızdaki puanfarkı 6'ydı. Çünkü Özkan Sümer'leyeni bir sistem deniyorduk. Günümüzfutbolunda uygulanan fizikselgüce dayalı baskı oyunu, yani şokpresi biz o dönem yapıyorduk.İkinci yarıda sakatlıklar yaşasamda keyifli bir sezon oldu. Oyunculuk döneminizdeen çok üzüldüğünüzmaç ve sezon?
1984-85'te Beşiktaş'la çekişiyorduk.Onlarla 0-0'lık birmaçımız var ki yenmeye yakınolan taraftık. Ondan sonraki süreçtegeriye düştük. Yani şampiyonluğu kanıksamışbir kentti Trabzon. Aradan38 yıl geçtiği için şu an tabi ki coşkuolacak. Ama bizim zamanımızdaşampiyonluk normal karşılanırdı.İkincilik bile anormal olarak bakılanbir şeydi. Trabzonspor 1970'le 1984 arasılige damga vurdu. Önümüzdeki yıllardayine damga vurabilir mi?
Her olayı kendi koşulları ve kendizamanı içinde değerlendirmek gerek.O günkü koşullar ve toplumsal yapı,sistemler, toplar, sahalarla değerlendirmeklazım. Ama bu sezonki olayıda şöyle düşünmeliyiz. İyi bir kadroyapılanması, takım olma bilinci. Zatenşampiyonluğun en önemli anahtarıtakım olmaktır. Futbolda iniş çıkışlarvardır. Ama sezon başından beribakmak gerekir. Trabzonspor şampiyonluğuhak etti mi? Evet sonuna kadar.Bizim zamanımızda oyuncu-teknikadam birlikteliği farklıydı. Günümüzdeo kadar yabancı getirmek, onlaraşampiyonluk hedefi vermek kolaydeğil. Sezon başında herkes Beşiktaşçok farklı olacak diyordu ama olmadı.Şu bir gerçekki Trabzonzirvenin başroloyuncusu. Doğalşampiyonluk adayıdır.
GÜNEN'İN FUTBOL KARİYERİ
1977 yılında 19 yaşında Kastamonuspor'dan Şekerspor'a transfer olan İskender Günen, 1979'da Trabzonspor'a imza attı. Futbol kariyerine 1990 yılında bordo-mavili takımda nokta koydu. Trabzonspor'la 3'ü lig (1979-80, 80-81, 83-84), biri Türkiye Kupası (1983-84) ve o dönemki adıyla iki Cumhurbaşkanlığı Kupası (1979-80, 82-83) kazandı. 115 resmi maçta görev yaptı. A Milli Takım formasını 16 kez giydi.
Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetiminde 1983-1984 sezonunda ligde ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un kadrosu: SOLDAN SAĞA AYAKTAKİLER: Necati Özçağlayan, Şenol Güneş, Şenol Ustaömer, Tuncay Soyak, İskender Günen, Bahaddin Güneş. OTURANLAR: Turgay Semercioğlu, Kemal Serdar, Hasan Şengün, Osman Denizci, Hasan Vezir