Bu takımda oynamayı isterdim

SOLDAN SAĞA

Trabzonspor'a 21 yaşında 2. Lig ekibi Şekerspor'dan geldim ve kendi içinden çıkan oyuncularla şampiyon olan özel bir takım gerçeğiyle tanıştım.Ahmet Ceyhan ile benden başka da dışarıdan gelen yoktu. Trabzon kendi içinde futbol kültürü olan bir kent. Futbola ilgi çok yoğun. Sol açık oynuyordum.Şampiyon takımda kendini kabul ettirmek zordur. Sorunlar da yaşadım. Ama ikinci yılımla beraber kendimi geliştirdim. Futbolda en önemli şey fiziksel güçtür. Bunun dışında başka bir şey yoktur aslında.Her şampiyonluğun farklı hikâyesi var.Mesela Şenol (Güneş), Turgay (Semercioğlu), Necati (Özçağlayan), Güngör (Şahinkaya). Bu isimler 6 şampiyonlukta da var olanlar. Çok yetenekli oyunculardan kurulu takım kurmak kolaydır ama takım olmak zordur. O dönem takım olduğu için şampiyonluklar yaşadı.Yaşamda bir karar verirsiniz,iyi de çıkar kötü de… BenimTrabzonspor kararı vermem hayatımdakien doğru şey. Oradaki insanlarlayaşadığım duygu yoğunluğum,bana gösterilenilgi. Bunu parayla satınalma şansınız yok.Vardır. Gençliğimiorada geçirdim.Hayallerimdeböyle bir şey var mıydı?Yoktu.Her olayı, herkesi, her futbolcuyukendi oynadığı dönemdedeğerlendirmek lazım. O gün bugündeğil, bugün o gün değil.Bu takımda oynamak tabii kiisterdim. 40 bin, 60 bin kişininkarşısında oynamak müthiş birduygu olurdu. Fakat bir şey dahasöyleyeyim.SanaAnthony Nwakaemederim.(Gülümsüyor) Benimsöylemem doğru olmaz.Türkiye'de Alex gibioyuncuyu koşmuyor diye insanlareleştirdi. Koşmayan adamo kadar golü, asisti nasıl yapar değilmi? Günümüz futbolunda böyleoyunculara yer yokmuş, nasılyok? Messi'ye yer yok mu şimdi.Deplasmanlarda mağlup olmadığı bir serisivardı. O istikrarlı yapıyı kurabilmek kolaydeğildir. Antalyaspor'a karşı ilk mağlubiyetiyaşadılar.Bir de en önemlisi yabancıoyuncuların sorumluluk bilinci.Abdullah Avcı'nında bunda büyükpayı var. Yerli-yabancıoyuncularıaynı hedefe yönlendirmek kolay değil.Sahadabulunması, arkadaşlarını yönlendirmesibile çok daha farklı. Hamsik'in oynadığımaçlar hep farklı. Sezon başında transferlerinerken bitmesi ise çok önemli.Geçen sezondan 4-5 tane oyuncuyuda ilk 11'e kattığınız zamantakım olmak kolay değildir.Bir omurga oluşturuldu.Avrupa kupalarındanerken elenmesibelki şansınaoldu.İlk geldiği zaman Trabzonspor puansıralamasında çok kötüydü. Avcı,Çünkü kolaygol yiyebilen bir takım vardı. Takımıaldı, yukarıya taşıdı.Kendi sisteminegöre oyuncu transferleri oldu.Abdullah Avcı, Başakşehir'de başarısızdeğildi. Başakşehir'i kendisi yarattıama iki kulüp çok farklı. Başakşehir'intaraftarı yok. Taraftarsız, bir yerekadar hedefe ilerlersin ama taraftaritici bir güçtür. Birisi kent takımı venereye giderse gitsin desteği hep hisseder.Trabzon'da vuslat hep başkabahara kaldı.Abdullah Avcı ile camia bütünleşti,özlenen şampiyonluk da geldi. Saygıduymak gerekir.Koronavirüs'ten dolayı seyircisizmaçlar Trabzon'u etkiledi.son haftalara kadar mücadelesiniizledik. Trabzonspor için taraftarbüyük güç. Başakşehir'e şampiyonluğunkaybedilmesinin en önemli sebebimaçların seyircisiz oynanmasıdır.Savunmanınortası sorun oldu.Edgar sakatlandı,Hugo da. Geleceksezon mutlak suretlesavunmanıngöbeğine bir oyunculazım. Aynı zamandakesinliklesol bek de lazım.Öylesi istikrarlıbir yapıyı yapmakkolay değildir.Her hafta galipgelmek... Diğertakımların AvrupaKupası'nda damaçları vardı ve debir Avrupa Kupası'ndaaldığınız biryenilgiyle ligde çıkılanmaçta onunmoral bozukluğuillaki olur.Trabzonspor taraftarı dünyanınneresine giderseniz gidin vardır. AvrupaKupası'nda Vallette maçı vardı. Malta'yagittiğimizde yoğun bir Trabzonlu vardı. Avrupa'daTrabzonspor taraftarı diğer takımlara göredaha çoktur.Trabzonspor demek şampiyonluklaözdeş takım demek zaten. Orada futbol kültürüdaima şampiyon takım çıkarır.1980-81 yılındaki şampiyonluk,çok farklı. Rahmetli Özkan Sümer'lesezona başladık. 16 takımlı bir lig, 15maçta ligin birinci yarısında 25 puanaldık. Yani çok büyük bir olay. 2. sıradaAdanaspor vardı, aramızdaki puanfarkı 6'ydı. Çünküİkinci yarıda sakatlıklar yaşasamda keyifli bir sezon oldu.1984-85'te Beşiktaş'la çekişiyorduk.Onlarla 0-0'lık birmaçımız var ki yenmeye yakınolan taraftık. Ondan sonraki süreçtegeriye düştük. Yani şampiyonluğu kanıksamışbir kentti Trabzon.İkincilik bile anormal olarak bakılanbir şeydi.Her olayı kendi koşulları ve kendizamanı içinde değerlendirmek gerek.O günkü koşullar ve toplumsal yapı,sistemler, toplar, sahalarla değerlendirmeklazım. AmaFutbolda iniş çıkışlarvardır. Ama sezon başından beribakmak gerekir.Bizim zamanımızda oyuncu-teknikadam birlikteliği farklıydı. Günümüzdeo kadar yabancı getirmek, onlaraşampiyonluk hedefi vermek kolaydeğil. Sezon başında herkes Beşiktaşçok farklı olacak diyordu ama olmadı.1977 yılında 19 yaşında Kastamonuspor'dan Şekerspor'a transfer olan İskender Günen, 1979'da Trabzonspor'a imza attı. Futbol kariyerine 1990 yılında bordo-mavili takımda nokta koydu. Trabzonspor'la 3'ü lig (1979-80, 80-81, 83-84), biri Türkiye Kupası (1983-84) ve o dönemki adıyla iki Cumhurbaşkanlığı Kupası (1979-80, 82-83) kazandı. 115 resmi maçta görev yaptı. A Milli Takım formasını 16 kez giydi.Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetiminde 1983-1984 sezonunda ligde ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un kadrosu:Necati Özçağlayan, Şenol Güneş, Şenol Ustaömer, Tuncay Soyak, İskender Günen, Bahaddin Güneş.Turgay Semercioğlu, Kemal Serdar, Hasan Şengün, Osman Denizci, Hasan Vezir