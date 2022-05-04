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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Bu takımda oynamayı isterdim

TUNCAY KURTULUŞ TUNCAY KURTULUŞ
Bu takımda oynamayı isterdim

SABAH SPOR yazarı İskender Günen, 3 sezon şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'un 'Çalımcı İskender'i olarak sorularımızı yanıtladı: "Çok yetenekli oyunculardan kurulu takım kurmak kolaydır ama takım olmak zordur. O dönem takım olduğu için şampiyonluklar yaşadık" "Hayatımın en doğru kararı Trabzon'a gitmektir. Çok güzel 11 yıl geçirdim. Ama bu takımda 40 bin kişinin karşısında futbol oynamak müthiş olurdu" "Trabzonspor için taraftar büyük güç. Başakşehir'e şampiyonluğun kaybedilmesinin en önemli sebebi o dönem maçların seyirci olmadan oynanmasıdır"

Trabzonspor'da 1979'dan 1990'a kadar süren bir kariyeriniz var. 11 yılda 3 şampiyonluk yaşadınız. Hepsinin farklı hikâyeleri vardır. Sizi en çok etkileyen şampiyonluk hangisiydi?
Trabzonspor'a 21 yaşında 2. Lig ekibi Şekerspor'dan geldim ve kendi içinden çıkan oyuncularla şampiyon olan özel bir takım gerçeğiyle tanıştım. Dışarıdan Trabzon'a gelmek kolay değildi. Ahmet Ceyhan ile benden başka da dışarıdan gelen yoktu. Trabzon kendi içinde futbol kültürü olan bir kent. Futbola ilgi çok yoğun. Sol açık oynuyordum. İkinci Lig'den gelmişim, fizik anlamda gücüm yok. Sahalar çamur. İlk yılımda biraz zorluklar yaşadım. Şampiyon takımda kendini kabul ettirmek zordur. Sorunlar da yaşadım. Ama ikinci yılımla beraber kendimi geliştirdim. Futbolda en önemli şey fiziksel güçtür. Bunun dışında başka bir şey yoktur aslında. Trabzonspor taraftarıyla da bütünleşince çok güzel 11 yıl geçti. Her şampiyonluğun farklı hikâyesi var. O dönemler sorumluluk anlayışı çok yüksek, çok sayıda oyuncu vardı. Mesela Şenol (Güneş), Turgay (Semercioğlu), Necati (Özçağlayan), Güngör (Şahinkaya). Bu isimler 6 şampiyonlukta da var olanlar. Çok yetenekli oyunculardan kurulu takım kurmak kolaydır ama takım olmak zordur. O dönem takım olduğu için şampiyonluklar yaşadı.

TOP NWAKAEME'YE GELİNCE KEYİFLENİYORUM
Trabzonspor sizin için ne ifade ediyor?
Yaşamda bir karar verirsiniz, iyi de çıkar kötü de… Benim Trabzonspor kararı vermem hayatımdaki en doğru şey. Oradaki insanlarla yaşadığım duygu yoğunluğum, bana gösterilen ilgi. Bunu parayla satın alma şansınız yok.
O dönem size özel besteler var mıydı?
Vardır. Gençliğimi orada geçirdim. Hayallerimde böyle bir şey var mıydı? Yoktu.
Sizin oynadığınız takımla şimdiki takım maç yapsa hangisi kazanırdı?
Her olayı, herkesi, her futbolcuyu kendi oynadığı dönemde değerlendirmek lazım. O gün bugün değil, bugün o gün değil.



Bu takımda oynamak ister miydiniz?
Bu takımda oynamak tabii ki isterdim. 40 bin, 60 bin kişinin karşısında oynamak müthiş bir duygu olurdu. Fakat bir şey daha söyleyeyim. Bana desen ki Trabzonspor'da top kimin ayağına geldiğinde keyif alıyorsun? Sana Anthony Nwakaeme derim.
Top size geldiğinde taraftar heyecanlanır mıydı?
(Gülümsüyor) Benim söylemem doğru olmaz. Türkiye'de Alex gibi oyuncuyu koşmuyor diye insanlar eleştirdi. Koşmayan adam o kadar golü, asisti nasıl yapar değil mi? Günümüz futbolunda böyle oyunculara yer yokmuş, nasıl yok? Messi'ye yer yok mu şimdi.

HAMSİK LİDER BOŞLUĞUNU DOLDURDU
'O sene bu sene' sloganı sonuç aldı ve hasret sona erdi. Trabzonspor'u başarıya götüren formül neydi?
Deplasmanlarda mağlup olmadığı bir serisi vardı. O istikrarlı yapıyı kurabilmek kolay değildir. Antalyaspor'a karşı ilk mağlubiyeti yaşadılar. Şampiyon olacak takım az yenilmeli. 3 Büyüklerle olan sınavlardan rahat çıktı. Bir de en önemlisi yabancı oyuncuların sorumluluk bilinci. Abdullah Avcı'nın da bunda büyük payı var. Yerli- yabancı oyuncuları aynı hedefe yönlendirmek kolay değil. En büyük şanslarından biri de Marek Hamsik'in gelmesi... Lider oyuncu, Trabzonspor'da eksikliği yıllardır hissedilen oyuncuydu. Sahada bulunması, arkadaşlarını yönlendirmesi bile çok daha farklı. Hamsik'in oynadığı maçlar hep farklı. Sezon başında transferlerin erken bitmesi ise çok önemli. Geçen sezondan 4-5 tane oyuncuyu da ilk 11'e kattığınız zaman takım olmak kolay değildir. Bir omurga oluşturuldu. Avrupa kupalarından erken elenmesi belki şansına oldu.

AVCI İLE CAMİA BÜTÜNLEŞTİ
Abdullah Avcı ile ne değişti?
İlk geldiği zaman Trabzonspor puan sıralamasında çok kötüydü. Avcı, önce takım savunmasına el attı. Çünkü kolay gol yiyebilen bir takım vardı. Takımı aldı, yukarıya taşıdı. Bu sezon ise nokta atışı transferler yaptı. Kendi sistemine göre oyuncu transferleri oldu.



Avcı, Başakşehir'de kaçırdığı şampiyonluklar ve Beşiktaş'taki başarısız dönemden sonra Trabzonspor'da neleri doğru yaptı?
Abdullah Avcı, Başakşehir'de başarısız değildi. Başakşehir'i kendisi yarattı ama iki kulüp çok farklı. Başakşehir'in taraftarı yok. Taraftarsız, bir yere kadar hedefe ilerlersin ama taraftar itici bir güçtür. Birisi kent takımı ve nereye giderse gitsin desteği hep hisseder. Trabzon'da vuslat hep başka bahara kaldı. Camia "Godot'yu beklerken" gibi şampiyonluğu bekliyordu. Abdullah Avcı ile camia bütünleşti, özlenen şampiyonluk da geldi. Saygı duymak gerekir.
Trabzonspor şampiyonluğu Başakşehir'e kaptırdığı 2019-20'den nasıl dersler çıkarmıştır?
Koronavirüs'ten dolayı seyircisiz maçlar Trabzon'u etkiledi. Atmosferi düşük maçlara alışık olmayan Trabzonspor ile seyircisiz oynamaya alışık Başakşehir'in son haftalara kadar mücadelesini izledik. Trabzonspor için taraftar büyük güç. Başakşehir'e şampiyonluğun kaybedilmesinin en önemli sebebi maçların seyircisiz oynanmasıdır.

STOPER VE SOL BEK TRANSFERİ ŞART
Önümüzdeki sezon hangi bölgelere takviye gerekli sizce?
Savunmanın ortası sorun oldu. Edgar sakatlandı, Hugo da. Gelecek sezon mutlak suretle savunmanın göbeğine bir oyuncu lazım. Aynı zamanda kesinlikle sol bek de lazım.
Rakipleri neden Trabzonspor ile baş edemedi?
Öylesi istikrarlı bir yapıyı yapmak kolay değildir. Her hafta galip gelmek... Diğer takımların Avrupa Kupası'nda da maçları vardı ve de bir Avrupa Kupası'nda aldığınız bir yenilgiyle ligde çıkılan maçta onun moral bozukluğu illaki olur.

LİVERPOOL'LA TRABZON'U ÖZDEŞLEŞTİRİYORUM
Tribün ve şehir için neler söylersiniz?
Trabzonspor taraftarı dünyanın neresine giderseniz gidin vardır. Avrupa Kupası'nda Vallette maçı vardı. Malta'ya gittiğimizde yoğun bir Trabzonlu vardı. Avrupa'da Trabzonspor taraftarı diğer takımlara göre daha çoktur. Liverpool takımıyla Trabzon'u özdeşleştiriyorum. Onlar da 30 sene sonra şampiyon oldular. Trabzonspor demek şampiyonlukla özdeş takım demek zaten. Orada futbol kültürü daima şampiyon takım çıkarır. Trabzon tam futbol kenti. Her şeyi futbol. Cebinde parası olmayanın bir hafta Trabzonspor'un yenmesiyle mutlu olduğu bir kent.



BİZİM ZAMANIMIZDA İKİNCİLİK ANORMALDİ
Yaşadığınız 3 şampiyonluktan hangisi sizin için daha özel?
1980-81 yılındaki şampiyonluk, çok farklı. Rahmetli Özkan Sümer'le sezona başladık. 16 takımlı bir lig, 15 maçta ligin birinci yarısında 25 puan aldık. Yani çok büyük bir olay. 2. sırada Adanaspor vardı, aramızdaki puan farkı 6'ydı. Çünkü Özkan Sümer'le yeni bir sistem deniyorduk. Günümüz futbolunda uygulanan fiziksel güce dayalı baskı oyunu, yani şok presi biz o dönem yapıyorduk. İkinci yarıda sakatlıklar yaşasam da keyifli bir sezon oldu.
Oyunculuk döneminizde en çok üzüldüğünüz maç ve sezon?
1984-85'te Beşiktaş'la çekişiyorduk. Onlarla 0-0'lık bir maçımız var ki yenmeye yakın olan taraftık. Ondan sonraki süreçte geriye düştük. Yani şampiyonluğu kanıksamış bir kentti Trabzon. Aradan 38 yıl geçtiği için şu an tabi ki coşku olacak. Ama bizim zamanımızda şampiyonluk normal karşılanırdı. İkincilik bile anormal olarak bakılan bir şeydi.
Trabzonspor 1970'le 1984 arası lige damga vurdu. Önümüzdeki yıllarda yine damga vurabilir mi?
Her olayı kendi koşulları ve kendi zamanı içinde değerlendirmek gerek. O günkü koşullar ve toplumsal yapı, sistemler, toplar, sahalarla değerlendirmek lazım. Ama bu sezonki olayı da şöyle düşünmeliyiz. İyi bir kadro yapılanması, takım olma bilinci. Zaten şampiyonluğun en önemli anahtarı takım olmaktır. Futbolda iniş çıkışlar vardır. Ama sezon başından beri bakmak gerekir. Trabzonspor şampiyonluğu hak etti mi? Evet sonuna kadar. Bizim zamanımızda oyuncu-teknik adam birlikteliği farklıydı. Günümüzde o kadar yabancı getirmek, onlara şampiyonluk hedefi vermek kolay değil. Sezon başında herkes Beşiktaş çok farklı olacak diyordu ama olmadı. Şu bir gerçek ki Trabzon zirvenin başrol oyuncusu. Doğal şampiyonluk adayıdır.

GÜNEN'İN FUTBOL KARİYERİ
1977 yılında 19 yaşında Kastamonuspor'dan Şekerspor'a transfer olan İskender Günen, 1979'da Trabzonspor'a imza attı. Futbol kariyerine 1990 yılında bordo-mavili takımda nokta koydu. Trabzonspor'la 3'ü lig (1979-80, 80-81, 83-84), biri Türkiye Kupası (1983-84) ve o dönemki adıyla iki Cumhurbaşkanlığı Kupası (1979-80, 82-83) kazandı. 115 resmi maçta görev yaptı. A Milli Takım formasını 16 kez giydi.



Teknik direktör Ahmet Suat Özyazıcı yönetiminde 1983-1984 sezonunda ligde ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Trabzonspor'un kadrosu:
SOLDAN SAĞA AYAKTAKİLER: Necati Özçağlayan, Şenol Güneş, Şenol Ustaömer, Tuncay Soyak, İskender Günen, Bahaddin Güneş. OTURANLAR: Turgay Semercioğlu, Kemal Serdar, Hasan Şengün, Osman Denizci, Hasan Vezir

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