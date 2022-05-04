Camıayı koruma zamanı geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün kulüpte gerçekleştirilen bayramlaşma töreni sonrasında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan, "Bu kulüp hiçbir zaman pes etmeden mücadelesini sürdürmüştür., taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim" dedi.Koç, Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankart için de şu ifadeleri kullandı: "2010-11 şampiyonluğumuz, namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması kabul edilemez.Stada kapasite üzeri seyirci alınması raporda olacak mı?Rapora müdahale edilip edilmediğini göreceksiniz.Benzer olaylar bizim stadımızda olsa neler olacağını düşünün ve öyle karar verin.Bunu perşembe (yarın) anlatacağım. 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. Meydanın boş olmadığını gösterme zamanı geldi."Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli camia, kulübün kuruluşunun 115. yıl dönümüne denk gelen günde bir araya gelirken, başkan Ali Koç yaklaşık 1 saatini kapının önünde misafirlerle tek tek bayramlaşmaya ayırdı. Gelen her konuğa kulübün kuruluşunun 115. yılını vurgulayan ve Atatürk'ün 115 yıl önce kulübü ziyaret ettiğini simgeleyen plaket hediye edildi.115. yıla özel videoda teknik direktör İsmail Kartal'ın da mesajı yayınlandı. Tüm kulüp üyeleri, tecrübeli hocayı ayakta alkışladı.