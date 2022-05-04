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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Camıayı koruma zamanı geldi

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Camıayı koruma zamanı geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bayramlaşma töreninde önemli açıklamalar yaptı: "3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı artık geldi. Çünkü meydanı boş buldular.. Fenerbahçe camiasını korumam gerekiyor" "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarına sesleniyorum. Atatürk bağlılığı ile iyi ki Fenerbahçe çok yaşa Fenerbahçe. En büyük gücümüz camiamız."

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç dün kulüpte gerçekleştirilen bayramlaşma töreni sonrasında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan, "Bu kulüp hiçbir zaman pes etmeden mücadelesini sürdürmüştür. Türlü saldırılara rağmen 115 yıldır bayrağımızın dalgalanmasını sağlamış, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Fenerbahçemize hizmet etmiş herkese, taraftarlarımıza emekleri için teşekkür ederim" dedi.

KAPASİTENİN ÜSTÜNDE SEYİRCİ...
Koç, Trabzonspor-Antalyaspor maçında açılan pankart için de şu ifadeleri kullandı: "2010-11 şampiyonluğumuz, namlunun ucuna Fenerbahçe'yi sembolize eden bir kuşun konması kabul edilemez. Acaba Antalyaspor'a darp, raporda olacak mı? Stada kapasite üzeri seyirci alınması raporda olacak mı? Maçta stat kameralarının incelenip, incelenmediğini göreceksiniz. Rapora müdahale edilip edilmediğini göreceksiniz.

3 TEMMUZ RUHU DÖNMELİ...
Benzer olaylar bizim stadımızda olsa neler olacağını düşünün ve öyle karar verin. Bu kutsal camiayı korumanın zamanı geldi de geçiyor. Bunu perşembe (yarın) anlatacağım. 3 Temmuz ruhuna dönmenin zamanı geldi. Meydanın boş olmadığını gösterme zamanı geldi."



115. YILDA GÖRKEMLİ BAYRAMLAŞMA
Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni dün Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli camia, kulübün kuruluşunun 115. yıl dönümüne denk gelen günde bir araya gelirken, başkan Ali Koç yaklaşık 1 saatini kapının önünde misafirlerle tek tek bayramlaşmaya ayırdı. Gelen her konuğa kulübün kuruluşunun 115. yılını vurgulayan ve Atatürk'ün 115 yıl önce kulübü ziyaret ettiğini simgeleyen plaket hediye edildi.



KARTAL ALKIŞLANDI
115. yıla özel videoda teknik direktör İsmail Kartal'ın da mesajı yayınlandı. Tüm kulüp üyeleri, tecrübeli hocayı ayakta alkışladı.

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