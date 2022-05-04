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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Cyle Larin geri adım attı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Cyle Larin geri adım attı

İstediği teklifleri alamayınca rotayı yeniden Beşiktaş’a çevirdi. 2.5 milyon Euro'luk beklentisine karşılık bulamayan Kanadalı yıldız, 1 milyon 750 bin Euro öneren siyah-beyazlılara pazarlık kapısını açtı

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz yeni sözleşme görüşmelerine başladığı Cyle Larin ile anlaşma sağlayamamıştı. Siyah-beyazlıların 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerisine karşın 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı oyuncu, Avrupa'dan kendisini tatmin edecek teklif bulamadı. Rotasını değiştiren tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'ın yaptığı son teklife sıcak yaklaşmaya başladı. Son olarak devre arasına girerken Başkan Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki oyuncudan sahaya odaklanmasını ve sezon sonunu beklemesini istemişti. Gelinen noktada iki taraf arasında uzun süredir pazarlık yapılmıyor. İstediği teklifleri alamayan ve siyah-beyazlı takımda kalmayı düşünen Larin ile ilgili kararı artık yönetim değil teknik direktör İsmael verecek.

TOP İSMAEL'DE
Yönetim, Fransız hocanın raporuna göre Larin ile görüşme yapacak. Ancak bu sezon performansı düşen deneyimli oyuncuya olası teklifin öncekinden biraz daha düşürülerek sunulması kuvvetle muhtemel.

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Cyle Larin geri adım attı
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