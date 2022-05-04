Cyle Larin geri adım attı

Beşiktaş, geçtiğimiz yaz yeni sözleşme görüşmelerine başladığı Cyle Larin ile anlaşma sağlayamamıştı. Siyah-beyazlıların 1 milyon 750 bin Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerisine karşın 2.5 milyon Euro isteyen Kanadalı oyuncu, Avrupa'dan kendisini tatmin edecek teklif bulamadı.Son olarak devre arasına girerken Başkan Ahmet Nur Çebi, 26 yaşındaki oyuncudan sahaya odaklanmasını ve sezon sonunu beklemesini istemişti. Gelinen noktada iki taraf arasında uzun süredir pazarlık yapılmıyor. İstediği teklifleri alamayan ve siyah-beyazlı takımda kalmayı düşünen Larin ile ilgili kararı artık yönetim değil teknik direktör İsmael verecek.Yönetim, Fransız hocanın raporuna göre Larin ile görüşme yapacak.