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Giriş Tarihi: 4.5.2022 09:13

Domenec Torrent'le pazarlık zamanı

Domenec Torrent’le pazarlık zamanı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Domenec Torrent ile yarın masaya oturacak. Sivas maçı sonrasındaki sözleri ile ipleri geren İspanyol çalıştırıcıyı ikna etme işini başkan Elmas üzerine aldı. Hocanın bu yılki ücreti verilecek ve sözleşme feshedilecek.

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent gündemin birinci sırasına oturdu.. Sivasspor maçı sonrası camiayı rencide edici ifadeler kullanan İspanyol teknik adam ile başkan Burak Elmas yarın masaya oturacak.

Elmas, Torrent'in kalan 3 maça çıkmasını istemiyor. Galatasaray Başkanı ve kulübün avukatları pazarlıkta, "Galatasaray değerlerine zarar verdin. Bu yılki ücretini verelim ve bu iş bitsin" diyecek.

GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent'in 2022-23 sezonunda geçerli ücreti 1.5 milyon Euro. Eğer sözleşmesi tek taraflı feshedilirse, sarı-kırmızılı kulüp bu rakamı peşin ödemek zorunda değil ve 1.5 milyon Euro 12 eşit taksitle 1 yıla yayılabilir.

Eğer anlaşma sağlanıp Torrent yollanırsa, İspanyol çalıştırıcının yerine kalan 3 maçta U19 takımı hocası Hakan Balta'nın görev yapması isteniyor. Bu arada başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmayı planlamıyor.

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Domenec Torrent'le pazarlık zamanı
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