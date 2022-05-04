Domenec Torrent’le pazarlık zamanı

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent gündemin birinci sırasına oturdu.. Sivasspor maçı sonrası camiayı rencide edici ifadeler kullanan İspanyol teknik adam ile başkan Burak Elmas yarın masaya oturacak.

Elmas, Torrent'in kalan 3 maça çıkmasını istemiyor. Galatasaray Başkanı ve kulübün avukatları pazarlıkta, "Galatasaray değerlerine zarar verdin. Bu yılki ücretini verelim ve bu iş bitsin" diyecek.

GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent'in 2022-23 sezonunda geçerli ücreti 1.5 milyon Euro. Eğer sözleşmesi tek taraflı feshedilirse, sarı-kırmızılı kulüp bu rakamı peşin ödemek zorunda değil ve 1.5 milyon Euro 12 eşit taksitle 1 yıla yayılabilir.

Eğer anlaşma sağlanıp Torrent yollanırsa, İspanyol çalıştırıcının yerine kalan 3 maçta U19 takımı hocası Hakan Balta'nın görev yapması isteniyor. Bu arada başkan adayları Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu, Torrent ile çalışmayı planlamıyor.