Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildiği bildirildi.

Güney Koreli savunma oyuncusu Min-Jae Kim takımdan ayrı koşu yaparak günü aktif dinlenmeyle tamamladı. Sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Attila Szalai ve Miguel Crespo'nun tedavilerine devam edildi.

İSMAİL KARTAL: "EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANIYORUZ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Beşiktaş derbisine en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi.

İdman öncesinde sarı-lacivertli takımı takip eden basın mensuplarının Ramazan Bayramı'nı kutlayan Kartal, "Ramazan Bayramı bütün ülkemize ve sizlere hayırlı, kutlu olsun. Allah herkese sağlık, sıhhat, mutluluk ve huzur versin." dedi.

Beşiktaş derbisiyle ilgili konuşan tecrübeli teknik adam, "Her hafta olduğu gibi bu maça da en iyi şekilde hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.