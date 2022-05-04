Mahkemeye verdi aday oldu!

Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapmayı planladığı seçimi mahkemeye yaptığı başvurularla iki kez durduran üyelerden Fırat Develioğlu, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde görüşmelerde bulunduğunu belirten Develioğlu,sözleriyle seçime gireceğini açıkladı.4-11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde yeni listeler için son gün 20 Mayıs... Başkan adayları güncellenmiş listelerini en geç 20 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu daha önce adaylıklarını açıklarken Fırat Develioğlu da 3. aday olarak ortaya çıktı.