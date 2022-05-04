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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Mahkemeye verdi aday oldu!

Mahkemeye verdi aday oldu!

30 Nisan’daki seçime iki kez tedbir koyduran Fırat Develioğlu başkan adaylığını resmen açıkladı

Galatasaray'ın 30 Nisan'da yapmayı planladığı seçimi mahkemeye yaptığı başvurularla iki kez durduran üyelerden Fırat Develioğlu, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. 11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde görüşmelerde bulunduğunu belirten Develioğlu, "Üçüncü, dördüncü, beşinci adayların da çıkabilmesi adına uygun ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Mevcut durumda Galatasaray Spor Kulübü başkanlığına aday olduğumu bildiriyorum" sözleriyle seçime gireceğini açıkladı.

SON GÜN 20 MAYIS!
4-11 Haziran'da yapılacak seçim öncesinde yeni listeler için son gün 20 Mayıs... Başkan adayları güncellenmiş listelerini en geç 20 Mayıs'ta Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Metin Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu daha önce adaylıklarını açıklarken Fırat Develioğlu da 3. aday olarak ortaya çıktı.

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Mahkemeye verdi aday oldu!
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