Pazarlık zamanı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Torrent ile yarın masaya oturacak. Sivas maçı sonrasındaki sözleri ile ipleri geren İspanyol çalıştırıcıyı ikna etme işini başkan Elmas üzerine aldı. Hocanın bu yılki ücreti verilecek ve sözleşme feshedilecek
Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent gündemin birinci sırasına oturdu.. Sivasspor maçı sonrası camiayı rencide edici ifadeler kullanan İspanyol teknik adam ile başkan Burak Elmas yarın masaya oturacak. Elmas, Torrent'in kalan 3 maça çıkmasını istemiyor. Galatasaray Başkanı ve kulübün avukatları pazarlıkta, "Galatasaray değerlerine zararverdin. Bu yılki ücretini verelimve bu iş bitsin" diyecek.
GELECEK YIL 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent'in 2022-23 sezonunda geçerli ücreti 1.5 milyon Euro. Eğer sözleşmesi tek taraflı feshedilirse, sarı-kırmızılı kulüp burakamı peşin ödemek zorundadeğil ve 1.5 milyon Euro 12 eşittaksitle 1 yıla yayılabilir. Eğer anlaşma sağlanıp Torrent yollanırsa, İspanyol çalıştırıcının yerine kalan 3 maçta U19 takımı hocasıHakan Balta'nın görev yapmasıisteniyor. Bu arada başkanadayları Metin Öztürk ve EşrefHamamcıoğlu, Torrent ile çalışmayıplanlamıyor.