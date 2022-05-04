Pazarlık zamanı

Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent gündemin birinci sırasına oturdu.. Sivasspor maçı sonrası camiayı rencide edici ifadeler kullanan İspanyol teknik adam ile başkan Burak Elmas yarın masaya oturacak. Elmas, Torrent'in kalan 3 maça çıkmasını istemiyor. Galatasaray Başkanı ve kulübün avukatları pazarlıkta,diyecek.Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Torrent'in 2022-23 sezonunda geçerli ücreti 1.5 milyon Euro. Eğer sözleşmesi tek taraflı feshedilirse,Eğer anlaşma sağlanıp Torrent yollanırsa, İspanyol çalıştırıcının yerine