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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Primi Abdullah Avcı belirleyecek

Primi Abdullah Avcı belirleyecek

Bordo-mavili yönetim şampiyonluk ödülünü Abdullah Avcı’ya bırakırken 500-750 bin TL arasında olması bekleniyor

Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi için ter döken futbolculara bir jest yapmaya hazırlanan Trabzonspor Yönetim Kurulu, şampiyonluk primini Abdullah Avcı'nın belirlemesi kararını aldı. Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu en iyi bilenlerden birisi olan deneyimli çalıştırıcının, kulübün çıkarlarını iyi dengeleyeceği düşünüldüğü için böyle bir karar alındı. Şampiyonluk priminin futbolcu başına 500 bin TL ile 750 bin TL arasında olması bekleniyor.

KUPA ANITI İÇİN BAĞIŞLAR BAŞLADI
Trabzonspor'da önceki gün duyurulan, stadın önüne yapılacak 'Kupa Anıtı' için ilk bağışlar yapıldı. Bordo-mavili kulüp, çağrıya kulak veren 5 ismin 1'er milyon TL bağış yaptığını bildirdi. Bu isimler mevcut yönetim kurulundan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Dış İlişkiler Sorumlusu Esat Emanet ile Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı.



'KEYFİMİZ YERİNDE'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a yönelik sözlerine bordo-mavili kulüpten yanıt geldi. Önce Trabzonspor, resmi Twitter hesabından kutlamaların olduğu meşhur videoyu paylaşarak "Keyfimiz çok yerinde" notunu düştü. Ardından da Asbaşkan Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesaplarından bu video ile, "Şu anda kulüpte, keyfim yerinde. Arasan da seni duymuyorum" isimli Demet Akalın'ın seslendirdiği ve şampiyonluk kutlamalarında viral olan şarkıyı paylaştı.

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Primi Abdullah Avcı belirleyecek
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