Primi Abdullah Avcı belirleyecek

Sezon boyunca şampiyonluk mücadelesi için ter döken futbolculara bir jest yapmaya hazırlanan Trabzonspor Yönetim Kurulu,Kulübün içinde bulunduğu ekonomik durumu en iyi bilenlerden birisi olan deneyimli çalıştırıcının, kulübün çıkarlarını iyi dengeleyeceği düşünüldüğü için böyle bir karar alındı. Şampiyonluk priminin futbolcu başınaarasında olması bekleniyor.Trabzonspor'da önceki gün duyurulan, stadın önüne yapılacak 'Kupa Anıtı' için ilk bağışlar yapıldı. Bordo-mavili kulüp,bağış yaptığını bildirdi. Bu isimler mevcut yönetim kurulundan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Başkan Yardımcısı Yalçın Orhan, Dış İlişkiler Sorumlusu Esat Emanet ile Finans ve Proje Geliştirme Sorumlusu Şemsetdin Hancı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün düzenlediği basın toplantısında Trabzonspor'a yönelik sözlerine bordo-mavili kulüpten yanıt geldi. Önce Trabzonspor, resmi Twitter hesabından kutlamaların olduğu meşhur videoyu paylaşarak "Keyfimiz çok yerinde" notunu düştü. Ardından da Asbaşkan Ertuğrul Doğan, sosyal medya hesaplarından bu video ile, "Şu anda kulüpte, keyfim yerinde. Arasan da seni duymuyorum" isimli Demet Akalın'ın seslendirdiği ve şampiyonluk kutlamalarında viral olan şarkıyı paylaştı.