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Giriş Tarihi: 4.5.2022 18:12 Son Güncelleme: 4.5.2022 18:15

Serdar Dursun'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "İnşallah Avrupa'ya en kısa zamanda gider"

Serdar Dursun’dan Arda Güler’e övgü dolu sözler! İnşallah Avrupa’ya en kısa zamanda gider

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı golcü oyuncu Serdar Dursun, ligin ikinci yarısında formunu arttırarak takımın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde kameralar karşısına çıkan Serdar Dursun, derbi hakkında konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş'la karşılaşacak Fenerbahçe'de Serdar Dursun, sarı-lacivertli takımın anternmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Arda'yı yazdan beri tanıyorum. İlk haftalarda yoktu. Sonrasında ilk idmanlarda kendini belli etmeye başladı. Çok değişik bir yeteneği var. Oynadığı süreye göre harika bir iş yapıyor. Genç oyuncular için baskılarla oynamak çok zordur. Sakatlık olmadan kendini geliştirir. Fenerbahçe zordur. İnşallah Avrupa'ya en kısa zamanda gider."

"Özel bir maç derbi. Kazanmak için gideceğiz. Üç maçımız kaldı. Üçte üç yapıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Takım olarak iyi bir performans gösteriyoruz İsmail hocayla. Bana katkı sağladı. 4-3-3 sistemine döndük. Dörtlüde daha çok topla oynamam müsade ediyor. Benim için en önemli şey ilk 11 oynarsam daha iyi. Hocaya da çok teşekkür ediyorum bana güvendiği için."

"Rakam olarak 14 gol attım. 3 maç gol kaldı. Bakalım sezon sonunda neler olacak. Forvet olarak çift hanelere ulaşmak isterim. Ben her maça gol atmak için çıkıyorum. Biraz daha fazla oynasaydım 20-22 olabilirdi. Kafa olarak biraz hayal gücüm yüksektir. Sayı vermeyeyim."

"GENÇ OYUNCULAR KENDİLERİNE GÜVENSİNLER"

"Ben her zaman kendime inanmış bir oyuncuydum. İkinci ligde oynuyordum ama hep birinci ligde oynayacağıma inanıyordum. Bazı oyuncular vardır 17-18 yaşında buralarda başlar. Kazıya kazıya geldim. İnşallah genç oyuncular bir umut olur. Genç oyuncular kendilerine güvensinler. Neyin ne olacağı belli olmuyor."

"4-3-3'ün önünde oynamayı seviyorum. Bazen 10 numaraya gelip oyun kurmayı ya da kanatları gelmeyi. Benim için yeterki top gelsin, fark etmiyor sistem."

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Serdar Dursun'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "İnşallah Avrupa'ya en kısa zamanda gider"
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