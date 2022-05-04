Serdar Dursun'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler! "İnşallah Avrupa'ya en kısa zamanda gider"

"Özel bir maç derbi. Kazanmak için gideceğiz. Üç maçımız kaldı. Üçte üç yapıp sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Takım olarak iyi bir performans gösteriyoruz İsmail hocayla. Bana katkı sağladı. 4-3-3 sistemine döndük. Dörtlüde daha çok topla oynamam müsade ediyor. Benim için en önemli şey ilk 11 oynarsam daha iyi. Hocaya da çok teşekkür ediyorum bana güvendiği için."