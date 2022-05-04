TFF: Her kulübe eşit mesafedeyiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Trabzonspor koruma kalkanı altında” şeklinde yaptığı açıklamaya TFF sert yanıt verdi. “Raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır” denildi
Türkiye Futbol Federasyonu, dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Trabzonspor koruma kalkanı altında. Rapora müdahale edildi" sözlerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada iddiaların haksız olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Disiplin sevkleri, TFF Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Somut delillereve gerekçelere dayanılarak yapılan busevklere ilişkin disiplin kararları, gerekliinceleme sonrası bağımsız disiplin kurullarıtarafından verilmekte, itiraz halindeTahkim Kurulu kararıyla kesinleşmektedir. TFF Başkanı ve yöneticilerin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarınınişleyişlerine ve kararlarına herhangi biretkisi mümkün değildir. Bunun son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK'ninHakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgiliTFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanankararının Tahkim'ce kaldırılmasıdır. Ayrıca raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır. Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir. Futbolun tüm paydaşlarınıkurum ve kurulları töhmet altındabırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyuluolmaya davet ediyoruz."
TRABZONSPOR BEŞMADDEDEN PFDK'DA
TFF, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Trabzonspor, Antalya maçındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 49, talimatlara aykırı hareketlerinden 46, Yayın Talimatı'nın 8/12 maddesi ve Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçındaki saha olayları sebebiyle 52, Galatasaray da Sivas karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı 53, saha olayları nedeniyle de 52. maddeden PFDK'ya verildi.