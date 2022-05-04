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Giriş Tarihi: 4.5.2022

TFF: Her kulübe eşit mesafedeyiz

TFF: Her kulübe eşit mesafedeyiz

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un “Trabzonspor koruma kalkanı altında” şeklinde yaptığı açıklamaya TFF sert yanıt verdi. “Raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır” denildi

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Trabzonspor koruma kalkanı altında. Rapora müdahale edildi" sözlerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada iddiaların haksız olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Disiplin sevkleri, TFF Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır. Somut delillere ve gerekçelere dayanılarak yapılan bu sevklere ilişkin disiplin kararları, gerekli inceleme sonrası bağımsız disiplin kurulları tarafından verilmekte, itiraz halinde Tahkim Kurulu kararıyla kesinleşmektedir. TFF Başkanı ve yöneticilerin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. Bunun son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK'nin Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim'ce kaldırılmasıdır. Ayrıca raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır. Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir. Futbolun tüm paydaşlarını kurum ve kurulları töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

TRABZONSPOR BEŞ MADDEDEN PFDK'DA
TFF, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı. Trabzonspor, Antalya maçındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 49, talimatlara aykırı hareketlerinden 46, Yayın Talimatı'nın 8/12 maddesi ve Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Fenerbahçe, Gaziantep FK maçındaki saha olayları sebebiyle 52, Galatasaray da Sivas karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı 53, saha olayları nedeniyle de 52. maddeden PFDK'ya verildi.

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TFF: Her kulübe eşit mesafedeyiz
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