TFF: Her kulübe eşit mesafedeyiz

Türkiye Futbol Federasyonu, dün Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Trabzonspor koruma kalkanı altında. Rapora müdahale edildi" sözlerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada iddiaların haksız olduğu belirtilirken, şu ifadeler kullanıldı: "Disiplin sevkleri, TFF Hukuk Müşavirliği'nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır.TFF Başkanı ve yöneticilerin, disiplin süreçlerine veyaBunun son örneği de, kamuoyunda da tartışılanAyrıca raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır. Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir.TFF, Profesyonel Disiplin Kurulu'na yapılan sevkleri açıkladı.Antalya maçındaki saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması sebebiyle 49, talimatlara aykırı hareketlerinden 46, Yayın Talimatı'nın 8/12 maddesi ve Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.Gaziantep FK maçındaki saha olayları sebebiyle 52,da Sivas karşılaşmasındaki çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı 53, saha olayları nedeniyle de 52. maddeden PFDK'ya verildi.