Trabzonspor efsanesi İskender Günen, Sabah Spor’a konuştu! “Şenol Güneş’ten sonra en iyisi…”

TARAFTARLA BÜTÜNLEŞEN 11 YILIM GEÇTİ

SORU: 1979'dan 1990'a kadar süren bir kariyeriniz var. 11 yılda 3 şampiyonluk yaşadınız. Hepsinin tabi ki farklı hikayeleri var. Sizi çok farklı hissettiren şampiyonluk hangisiydi?

Trabzonspor'a 21 yaşında 2. Lig'den geldim. Kendi içinden çıkan oyuncularla şampiyon olan bir yere geldim. Şekerspor'dan geldiğim zaman Trabzonspor'un çok özel bir yapısı olduğu, özel bir takım olduğu gerçeğiyle tanıştım. Dışarıdan Trabzon'a gelmek kolay değildi. Kent dışından gelen Ahmet Ceyhan ile bendim başka da yoktu. Trabzon kendi içinde futbol kültürü olan bir kent. Geçmişe baktığım zaman şunu gördüm, amatör de olsa geçmişte kendi içinde bir ligi olan bir kent. Yani futbola ilgi çok yoğun. Şampiyon takıma ikinci ligden gelmek kolay değil. Sol açık olarak geldim. Takımda o zamanlar çok yetenekli oyuncular vardı. Fizik anlamda gücümüz yok. Sahalar o zaman çamur. Tabi ilk yılımda biraz zorluklar yaşadım. Şampiyon takımda kendini kabul ettirmek çok zordur. Sorunlar da yaşadım. Ama ikinci yılımla beraber kendimi çok geliştirdim. Kendime güvenimin ve yeteneğimin farkındaydım. Fiziksel anlamda kendini geliştirdim. Futbolla yatıp kalktım. Çünkü, futbolda en önemli şey fiziksel güçtür. Bunun dışında başka bir şey yoktur aslında. Yeteneğiniz varsa o fiziksel gücünüzün kendinizde bulunması şart. Bütün bunlardan sonra Trabzonspor taraftarıyla bütünleştikten sonra da çok güzel 11 yılım geçti. Her şampiyonlukların farklı farklı hikayeleri var. Trabzonspor'da o dönemler sorumluluk anlayışı çok yüksek, çok sayıda oyuncu vardı. Mesela Şenol, Turgay, Necati, Güngör. Bu isimler 6 şampiyonlukta da var olanlar. Çok yetenekli oyunculardan kurulu takım kurmak kolaydır ama takım olmak zordur. O dönem takım olduğu için şampiyonluklar yaşadı.