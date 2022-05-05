Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan rekor kırdı
Giriş Tarihi: 5.5.2022

Aslan rekor kırdı

Aslan rekor kırdı

35 maçta 50 gole engel olamadı, averajı eksiye düştü

Sivasspor yenilgisiyle 13. sıraya gerileyen Galatasaray, Süper Lig tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım ilk kez 50 golü kalesinde gördü. 34 haftalık maratona sahne olan 2003-04 sezonunda 47, 2010-11'de 46, 2015-16 sezonunda 49 gol yiyen Galatasaray bir anlamda Burak Elmas başkanlığında ve Torrent'in kenar yönetiminde kendi rekorunu kırdı! 35 maçta 50 gole engel olamayan sarıkırmızılı takımın averajı eksi üç oldu.

SEÇİME DOĞRU
30 Nisan'daki seçimin iptal edilmesiyle Burak Elmas'ın adaylık yolu açıldı. Ancak Elmas'ın adaylığı düşünmediği öğrenildi. Başkan adayı Metin Öztürk, daha önce futbol şube sorumlusu olarak düşündüğü Levent Nazifoğlu ile yeni seçime hazırlanmayacak. İkili arasında yaşanan fikir ayrılığı sebebiyle bu karar alındı. Galatasaray'ın eski yöneticisi Adnan Öztürk, 30 Nisan'daki seçimi iptal ettiren ve 11 Haziran'da aday olacağını açıklayan Fırat Develioğlu için Disiplin'e gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Son dakika: 4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
SON DAKİKA: İBB'nin Çırağan Katliamı'nda şoke eden detay! Üstünü örtmek için servet ödemişler...
Samsun'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan rekor kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA