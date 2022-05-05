Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Az çok maaş iş
Giriş Tarihi: 5.5.2022

Az çok maaş iş

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Az çok maaş iş

İsmail Kartal’ın ilk 11’i, fiyat-performans açısından yüzleri güldürüyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'yi ikincilik hedefine ulaştırmakla kalmadı yönetime de "Uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir" mesajı verdi

Son 11 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de sakatlık ve cezalı olmadığı sürece artık ilk 11 ezbere sayılıyor. Sarı-lacivertlilerin ideal 11'inde en fazla maaşı alan futbolcu 1.8 milyon Euro ile İrfan Can Kahveci (25 maç-3 gol-6 asist). Senelik 5 milyon Euro net maaş alan Mesut Özil kadro dışı, 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo ise ideal 11'de değil. Takımın en etkili isimlerinin başında gelen kaleci Altay 1 milyon Euro kazanırken 27 maçta kaleyi korudu. 600 bin Euro kazanan Osayi Samuel 41 resmi karşılaşmaya çıktı (2 gol-5 asist). 29 mücadelede forma giyen Crespo (3 gol-3 asist) 500 bin Euro alırken, takımın en golcü ismi Serdar Dursun (34 maç-14 gol-2 asist) ise 1 milyon Euro kazanıyor. İsmail Kartal'ın verdiği en net mesaj; uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir.

ARDA GÜLER YARIŞI!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için İspanya'dan önemli bir iddia geldi. Diario Sport'ta yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Kanarya'nın harika çocuğu için girişimlerini hızlandırdı. Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu ancak Alman kulübünün, transfer için Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı. Arda'nın, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatılırken, genç yeteneğin kısa sürede Avrupa'ya yelken açacağı belirtildi.

POTAYA YUNAN KOÇ
Euroleague'de Final Four'un dışında kalan Fenerbahçe Beko'da baş antrenör Aleksandar Djordjevic'in koltuğu sallanırken, yeni isim Yunan basınından geldi. Sarı-lacivertli takıma tarihi başarılar kazandıran Obradovic'in 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta yardımcılığını yapan 51 yaşındaki Dimitris İtoudis Fenerbahçe'ye yazıldı. CSKA Moskova'yı çalıştıran Itoudis gelecek sezondan itibaren takımın başına geçecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
Son dakika: Bakan Koca duyurdu! 'Sağlık çalışanları için sonuç çok yakın'
Son dakika: 4 Mayıs 2022 koronavirüs tablosu belli oldu! Vakalarda düşüş sürüyor
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme!
Ankara'nın 'kavşak' kabusu! Son hali vatandaşı isyan ettirdi
SON DAKİKA: İBB'nin Çırağan Katliamı'nda şoke eden detay! Üstünü örtmek için servet ödemişler...
Samsun'da kahreden olay! 1,5 yaşındaki oğlunun ölümüne sebep oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Az çok maaş iş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA