Az çok maaş iş

Son 11 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de sakatlık ve cezalı olmadığı sürece artık ilk 11 ezbere sayılıyor. Sarı-lacivertlilerin ideal 11'inde en fazla maaşı alan futbolcu(25 maç-3 gol-6 asist). SenelikTakımın en etkili isimlerinin başında gelen kaleci1 milyon Euro kazanırken 27 maçta kaleyi korudu. 600 bin Euro kazanan41 resmi karşılaşmaya çıktı (2 gol-5 asist). 29 mücadelede forma giyen(3 gol-3 asist) 500 bin Euro alırken, takımın en golcü ismi(34 maç-14 gol-2 asist) ise 1 milyon Euro kazanıyor. İsmail Kartal'ın verdiği en net mesaj; uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir.Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için İspanya'dan önemli bir iddia geldi. Diario Sport'ta yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Kanarya'nın harika çocuğu için girişimlerini hızlandırdı. Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu ancak Alman kulübünün, transfer için Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı. Arda'nın, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatılırken, genç yeteneğin kısa sürede Avrupa'ya yelken açacağı belirtildi.Euroleague'deFinal Four'un dışında kalan Fenerbahçe Beko'da baş antrenör Aleksandar Djordjevic'in koltuğu sallanırken, yeni isim Yunan basınından geldi. Sarı-lacivertli takıma tarihi başarılar kazandıran Obradovic'in 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta yardımcılığını yapan 51 yaşındaki Dimitris İtoudis Fenerbahçe'ye yazıldı. CSKA Moskova'yı çalıştıran Itoudis gelecek sezondan itibaren takımın başına geçecek.