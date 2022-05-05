Az maaş çok iş

İsmail Kartal’ın ilk 11’i, fiyat-performans açısından yüzleri güldürüyor. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe'yi ikincilik hedefine ulaştırmakla kalmadı yönetime de "Uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir" mesajı verdi
Son 11 lig maçında 10 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe'de sakatlık ve cezalı olmadığı sürece artık ilk 11 ezbere sayılıyor. Sarı-lacivertlilerin ideal 11'inde en fazla maaşı alan futbolcu 1.8 milyonEuro ile İrfan Can Kahveci (25 maç-3 gol-6 asist). Senelik 5 milyonEuro net maaş alan Mesut Özil kadrodışı, 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo iseideal 11'de değil. Takımın en etkili isimlerinin başında gelen kaleci Altay 1 milyon Euro kazanırken 27 maçta kaleyi korudu. 600 bin Euro kazanan Osayi Samuel 41 resmi karşılaşmaya çıktı (2 gol-5 asist). 29 mücadelede forma giyen Crespo (3 gol-3 asist) 500 bin Euro alırken, takımın en golcü ismi Serdar Dursun (34 maç-14 gol-2 asist) ise 1 milyon Euro kazanıyor. İsmail Kartal'ın verdiği en net mesaj; uygun yıllık ücretli futbolcularla da başarı yakalanabilir.
ARDA GÜLER YARIŞI!
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler için İspanya'dan önemli bir iddia geldi. Diario Sport'ta yer alan habere göre; Borussia Dortmund, Kanarya'nın harika çocuğu için girişimlerini hızlandırdı. Haberde Arda için Barcelona'nın da detaylı raporlara sahip olduğu ancak Alman kulübünün, transfer için Katalan ekibinin önüne geçtiği vurgulandı. Arda'nın, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığı hatırlatılırken, genç yeteneğin kısa sürede Avrupa'ya yelken açacağı belirtildi.
POTAYA YUNAN KOÇ
Euroleague'deFinal Four'un dışında kalan Fenerbahçe Beko'da baş antrenör Aleksandar Djordjevic'in koltuğu sallanırken, yeni isim Yunan basınından geldi. Sarı-lacivertli takıma tarihi başarılar kazandıran Obradovic'in 11 yıl boyunca Panathinaikos'ta yardımcılığını yapan 51 yaşındaki Dimitris İtoudis Fenerbahçe'ye yazıldı. CSKA Moskova'yı çalıştıran Itoudis gelecek sezondan itibaren takımın başına geçecek.