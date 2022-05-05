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Giriş Tarihi: 5.5.2022 12:34 Son Güncelleme: 5.5.2022 13:01

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Son dakika haberi: Süper Lig'in 36'ncı haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Ayrıca liste dışı kalan ve görevlerine geri dönen Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus bu hafta ilk kez bir maçta görev alacak.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk edeceği karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak.



Öte yandan Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığını üstlendiği dönemde hakemliği askıya alınan Fırat Aydınus, Sabri Çelik döneminde görevine geri döndü. Aydınus, 36'ncı haftada Medipol Başakşehir - Galatasaray mücadelesinde görev alacak.

CÜNEYT ÇAKIR 93 GÜN SONRA GÖREV ALDI

Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun üçlüsü 93 gün sonra ilk kez bir maçta birlikte görev alacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

20.00 Atakaş Hatayspor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

7 MAYIS CUMARTESİ

16.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük - Göztepe: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray: Fırat Aydınus

19.00 Adana Demirspor - Aytemiz Alanyaspor: Ümit Öztürk



8 MAYIS PAZAR

16.00 Altay - GZT Giresunspor: Cüneyt Çakır

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Kaya

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Arda Kardeşler

9 MAYIS PAZARTESİ

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor: Mete Kalkavan

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Son dakika: Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
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