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Giriş Tarihi: 5.5.2022 20:09 Son Güncelleme: 5.5.2022 20:11

Fenerbahçe, derbi öncesi son idmanı taraftarıyla yapıyor

Fenerbahçe, derbi öncesi son idmanı taraftarıyla yapıyor

Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak olan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli ekipten açıklama geldi. Fenerbahçe, derbi öncesi yapılacak son antrenmanın Ülker Stadyumu'nda taraftarla birlikte yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe'miz, her zaman ve her şartta sarı-lacivertimizin yanında olan, kulübümüzün en büyük gücü, takımızın ruhu olan büyük taraftarlarımızla mabedimizde kucaklaşıyor! Fenerbahçe Passolig kartı sahibi her taraftarımız, tribünde yerini alabilecek olup, stadyumumuzun kapıları 16.00 itibarıyla açılacaktır." denildi.

Antrenmanın, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 17.45'te Ülker Stadı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Stada gelecek taraftarların 1 lira karşılığında bilet temin etmesi gerektiği de açıklandı.

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Fenerbahçe, derbi öncesi son idmanı taraftarıyla yapıyor
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