İstanbul’da tarih yazacak

Trabzonsporlu taraftarlar, şampiyonluk coşkusunu bu kez Yenikapı’da yaşayacak. Trabzon'da eşi benzeri görülmemiş kutlamalar ve ışık gösterileriyle dünya gündemine oturan bordo-mavililer, 8 Mayıs Pazar günü Yenikapı Etkinlik Alanı'nda çılgın bir parti daha yapacak. Düzenlenecek dev organizasyonda katılım ve şovlarla yeni rekorlar hedefleniyor
Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutlamaya doymuyor… 30 Nisan'da Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala zaferini ilan eden bordo-mavililerin o gece yaşadığı coşku olay yaratmıştı. Avrupa'nın en büyükmüzik festivali Tomorrowland'ıgölgede bırakan organizasyondataraftarların telefon ışıklarınıyakarak yaptığı şov, sosyal medyada2 milyar görüntülenmeyi geçerken tüm dünyada da gündem olmuş ve önemli haber kanalları videoyu "İnanılmaz" olarak yorumlamıştı.
Ancak Trabzonspor taraftarları için henüz sezon bitmedi ve kutlamalar devam ediyor. Trabzon'daki şölene 100 bini aşkın kişi katılırken 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda daha büyük bir kutlama için hazırlık yapıldı.
GECE BİTMEYECEK
Gurbetçi Gençler taraftar grubu ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştireceği organizasyonda yurt içi ve yurt dışındakitaraftarların katılımı ile yeni bir rekor kırılması ve benzeri görülmemiş bir şölenin daha yaşanması hedefleniyor. Saat 15.00'te başlayacakkutlamada yerel ve ulusal sanatçılarda sahne alacak. 20.00'denitibaren ise sahne Trabzon'daki unutulmazşovun mimarı Aslan Kar'ınolacak. Gece de ayrıca lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.