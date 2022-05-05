İstanbul’da tarih yazacak

Trabzonspor taraftarı şampiyonluğu kutlamaya doymuyor… 30 Nisan'da Antalyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala zaferini ilan eden bordo-mavililerin o gece yaşadığı coşku olay yaratmıştı.tüm dünyada da gündem olmuş ve önemli haber kanalları videoyuolarak yorumlamıştı.Ancak Trabzonspor taraftarları için henüz sezon bitmedi ve kutlamalar devam ediyor. Trabzon'daki şölene 100 bini aşkın kişi katılırken 8 Mayıs Pazar günü İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda daha büyük bir kutlama için hazırlık yapıldı.Gurbetçi Gençler taraftar grubu ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştireceği organizasyondaile yeni bir rekor kırılması ve benzeri görülmemiş bir şölenin daha yaşanması hedefleniyor.Gece de ayrıca lazer, meşale ve havai fişek gösterileri yapılacak.