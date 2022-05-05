Kum saati artık tersine döndü

Yeni döneme Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği mesajlar rakipleri için en büyük gözdağı oldu
Ligin ilk yarısında rakiplerini darmadağın eden Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Malatya'yı tek golle geçen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası, "Kum saati tersine döndü.Önümüzde 18 hafta kaldı.Bu ligin hak ederek lideriyiz.Bizi başka yerlere çekmesinler.Biz hep oyununiçinde kalacağız" dedi.
HERKES İSTEDİ, TRABZON ALDI!
Trabzonspor, devre arası transferde 3 büyük takımın yıllarca peşinde koştuğu Edin Visca'yı Başakşehir'den alarak adeta bombayı patlattı. Bu hamle büyükyankı uyandırdı. Visca'nın yanı sıra bordo-mavililer, eski oyuncusu Yusuf Erdoğan, Kouassi, Puchacz ve genç oyuncular Batuhan Kör, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli'yi de kadrosuna kattı.
AVCI KIRMIZI KARTLA ATILINCA...
Ligde 21. hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Avcı bu maçta sahaya girdiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi. Tecrübeli hocanın yokluğundaGiresun maçı da aynıskorla bitti. İki beraberlik sonrası rakip Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılılar karşısında31. dakikada geriye düşenbordo-mavililer, Bakasetasve Visca'nın golleriyle maçıkazanmayı başardı.
DÖNÜM NOKTASI KONYA MAÇI
Ardından Visca'nın golü ile Kasımpaşa maçı kazanıldı. 25. hafta ise Trabzonspor içinligin dönüm noktasıydı. En yakın rakibi Konyaspor'u yıldızlaşmaya devam eden Visca'nın iki golüyle 2-1 deviren Fırtına, artık herkes tarafından 'ŞAMPİ…' olarak anılmaya başladı. Hemen ardındanda 4-0 kazanılan Alanya zaferigeldi. 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığı Kayseri maçında ise bordo-mavililer, artık zaferinekimsenin engel olamayacağını kanıtlar gibiydi.
SADECE BİR HAFTA ERTELEDİK!
Haftalar ilerledikçe şampiyonluk heyecanı artan Trabzonspor, ezeli rakibi F.Bahçe ile 1-1 berabere kalarak Kadıköy'deki 25 yıllık galibiyet hasretini bitiremedi. Ardından sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Karadeniz ekibi, 30. haftada deplasmanda Çaykur Rize'ye 3-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı bu maçtan sonra, "Şampiyonluğumuzu birhafta daha erteledik" dedi…
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