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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Kum saati artık tersine döndü

YUNUS EMRE SEL
Kum saati artık tersine döndü

Yeni döneme Yeni Malatyaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği mesajlar rakipleri için en büyük gözdağı oldu

Ligin ilk yarısında rakiplerini darmadağın eden Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Malatya'yı tek golle geçen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası, "Kum saati tersine döndü. Önümüzde 18 hafta kaldı. Bu ligin hak ederek lideriyiz. Bizi başka yerlere çekmesinler. Biz hep oyunun içinde kalacağız" dedi.

HERKES İSTEDİ, TRABZON ALDI!
Trabzonspor, devre arası transferde 3 büyük takımın yıllarca peşinde koştuğu Edin Visca'yı Başakşehir'den alarak adeta bombayı patlattı. Bu hamle büyük yankı uyandırdı. Visca'nın yanı sıra bordo-mavililer, eski oyuncusu Yusuf Erdoğan, Kouassi, Puchacz ve genç oyuncular Batuhan Kör, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli'yi de kadrosuna kattı.

AVCI KIRMIZI KARTLA ATILINCA...
Ligde 21. hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Avcı bu maçta sahaya girdiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi. Tecrübeli hocanın yokluğunda Giresun maçı da aynı skorla bitti. İki beraberlik sonrası rakip Galatasaray'dı. Sarı-kırmızılılar karşısında 31. dakikada geriye düşen bordo-mavililer, Bakasetas ve Visca'nın golleriyle maçı kazanmayı başardı.

DÖNÜM NOKTASI KONYA MAÇI
Ardından Visca'nın golü ile Kasımpaşa maçı kazanıldı. 25. hafta ise Trabzonspor için ligin dönüm noktasıydı. En yakın rakibi Konyaspor'u yıldızlaşmaya devam eden Visca'nın iki golüyle 2-1 deviren Fırtına, artık herkes tarafından 'ŞAMPİ…' olarak anılmaya başladı. Hemen ardından da 4-0 kazanılan Alanya zaferi geldi. 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığı Kayseri maçında ise bordo-mavililer, artık zaferine kimsenin engel olamayacağını kanıtlar gibiydi.

SADECE BİR HAFTA ERTELEDİK!
Haftalar ilerledikçe şampiyonluk heyecanı artan Trabzonspor, ezeli rakibi F.Bahçe ile 1-1 berabere kalarak Kadıköy'deki 25 yıllık galibiyet hasretini bitiremedi. Ardından sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Karadeniz ekibi, 30. haftada deplasmanda Çaykur Rize'ye 3-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı bu maçtan sonra, "Şampiyonluğumuzu bir hafta daha erteledik" dedi…

YARIN:
Mart ayında büyük fırsat kaçtı…
Teknik direktör Abdullah Avcı bayramı hedef gösterdi…

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Kum saati artık tersine döndü
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