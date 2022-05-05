Kum saati artık tersine döndü

Ligin ilk yarısında rakiplerini darmadağın eden Trabzonspor, ikinci yarıya da galibiyetle başladı. Malatya'yı tek golle geçen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı karşılaşma sonrası,dedi.Trabzonspor, devre arası transferde 3 büyük takımın yıllarca peşinde koştuğuBaşakşehir'den alarak adeta bombayı patlattı.Visca'nın yanı sıra bordo-mavililer, eski oyuncusu Yusuf Erdoğan, Kouassi, Puchacz ve genç oyuncular Batuhan Kör, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Kerem Şen ve Emrehan Gedikli'yi de kadrosuna kattı.Ligde 21. hafta Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Avcı bu maçta sahaya girdiği için kırmızı kartla tribüne gönderildi.İki beraberlik sonrası rakip Galatasaray'dı.Ardından Visca'nın golü ile Kasımpaşa maçı kazanıldı.En yakın rakibiyıldızlaşmaya devam eden Visca'nın iki golüyle 2-1 deviren Fırtına, artık herkes tarafından '…' olarak anılmaya başladı.2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığı Kayseri maçında ise bordo-mavililer, artıkkanıtlar gibiydi.Haftalar ilerledikçe şampiyonluk heyecanı artan Trabzonspor, ezeli rakibi F.Bahçe ile 1-1 berabere kalarak Kadıköy'deki 25 yıllık galibiyet hasretini bitiremedi. Ardından sahasında Göztepe'yi 4-2 yenen Karadeniz ekibi, 30. haftada deplasmanda Çaykur Rize'ye 3-2 mağlup oldu. Abdullah Avcı bu maçtan sonra,dedi…Mart ayında büyük fırsat kaçtı…Teknik direktör Abdullah Avcı bayramı hedef gösterdi…