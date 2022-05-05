Napoli ‘Kim’ için kapıyı çalacak

Fenerbahçe'de 40 resmi maçta ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kim Min-Jae transfer gündemini meşgul ediyor. İtalyanların ünlü gazetesi La Gazetta Della Sport, Napoli'nin yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Napoli'nin takımda kiralık olarak forma giyen Axel Tuanzebe'nin sezon sonu bonservisinin bulunduğubelirtildi. Kim'in sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.