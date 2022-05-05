Napoli ‘Kim’ için kapıyı çalacak

İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Güney Koreli stoper için Fenerbahçe ile görüşme yapacağı iddia edildi
Fenerbahçe'de 40 resmi maçta ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kim Min-Jae transfer gündemini meşgul ediyor. İtalyanların ünlü gazetesi La Gazetta Della Sport, Napoli'nin yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Napoli'nin takımda kiralık olarak forma giyen Axel Tuanzebe'nin sezon sonu bonservisinin bulunduğu Manchester United'a geridönecek olması sebebiyle stoper aradığı, diğeradayın da Southampton'dan Polonyalı JanBednarek olduğu belirtildi. Kim'in sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.