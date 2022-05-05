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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Napoli ‘Kim’ için kapıyı çalacak

Napoli ‘Kim’ için kapıyı çalacak

İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde Güney Koreli stoper için Fenerbahçe ile görüşme yapacağı iddia edildi

Fenerbahçe'de 40 resmi maçta ortaya koyduğu performansla Avrupa'nın dikkatini çeken Kim Min-Jae transfer gündemini meşgul ediyor. İtalyanların ünlü gazetesi La Gazetta Della Sport, Napoli'nin yaz transfer döneminde 25 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını yazdı. Napoli'nin takımda kiralık olarak forma giyen Axel Tuanzebe'nin sezon sonu bonservisinin bulunduğu Manchester United'a geri dönecek olması sebebiyle stoper aradığı, diğer adayın da Southampton'dan Polonyalı Jan Bednarek olduğu belirtildi. Kim'in sözleşmesinde '20 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi bulunuyor.

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Napoli ‘Kim’ için kapıyı çalacak
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