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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Real Madrid kimseye Benzema-z!

Real Madrid kimseye Benzema-z!
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'dan sonra diğer finalist Real Madrid oldu. Yarı final ilk maçında Manchester City'ye 4-3 yenilen eflatun-beyazlılar, dün Bernabeu'da yeniden doğdu; normal süresi 2-1 biten maçı, uzatmalarda 3-1 kazandı. 73 dakika gol olmazken, sessizliği Mahrez bozdu ve Manchester'ı öne geçirdi. Mücadele böyle bitecek derken olağanüstü şeyler oldu... 90'da durumu eşitleyen Rodrygo, 90+1'de Benzema'nın asistinde attığı golle maçı uzatmaya götürdü. Bu bölümde ise sahneye 'Kral' bu kez golle çıktı. Karim Benzema, kendi kazandırdığı penaltıda beyaz noktadan topu filelere gönderip, Real Madrid'i finale uçurdu. 28 Mayıs Cumartesi Paris'te Stade de France'ta oynanacak finalde Klopp'un Liverpool'u ile Ancelotti'nin Real Madrid'i kozlarını paylaşacak.

ÖMER ÜRÜNDÜL DİYOR Kİ
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin mucizeler takımı odu. PSG ve Chelsea maçlarında inanılmaz geri dönüşlere imza atmıştı. Dün gece de 90. dakikada yenik durumdaydılar, maçı uzatmak için iki gol atmaları lazımdı. Son 15 dakika karşı kaleye gidemiyorlardı ama oradan iki gol çıkarıp bir de penaltı atıp zafere uzandılar. Devler Ligi gerçekten bir başka oluyor. Tempo ve mücadele üst düzeydeydi. Manchester City de iyi oynadı ama futbol son düdük çalmadan belli olmuyor. 1-0'dan sonra 3 tane gol kaçırdılar, işi bitiremediler. Bakalım finalde ne olacak... Futbol çok önemli bir oyun. Hele üst düzey takımların mücadelesi inanılmaz oluyor. İki takımı da kutluyorum.

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Real Madrid kimseye Benzema-z!
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