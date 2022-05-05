Real Madrid kimseye Benzema-z!

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'dan sonra diğer finalist Real Madrid oldu. Yarı final ilk maçında Manchester City'ye 4-3 yenilen eflatun-beyazlılar, dün Bernabeu'da yeniden doğdu; normal süresi 2-1 biten maçı, uzatmalarda 3-1 kazandı. 73 dakika gol olmazken,ve Manchester'ı öne geçirdi. Mücadele böyle bitecek derken olağanüstü şeyler oldu...Bu bölümde ise sahneye 'Kral' bu kez golle çıktı.28 Mayıs Cumartesi Paris'teKlopp'un Liverpool'u ile Ancelotti'nin Real Madrid'i kozlarını paylaşacak.Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nin mucizeler takımı odu. PSG ve Chelsea maçlarında inanılmaz geri dönüşlere imza atmıştı. Dün gece de 90. dakikada yenik durumdaydılar, maçı uzatmak için iki gol atmaları lazımdı.Devler Ligi gerçekten bir başka oluyor. Tempo ve mücadele üst düzeydeydi. Manchester City de iyi oynadı ama futbol son düdük çalmadan belli olmuyor.işi bitiremediler. Bakalım finalde ne olacak... Futbol çok önemli bir oyun. Hele üst düzey takımların mücadelesi inanılmaz oluyor. İki takımı da kutluyorum.