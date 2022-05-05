Şampiyonluğu onlarsız kutlayamazdım

Geçtiğimiz cumartesi günü sahasında Antalyaspor'dan 1 puanı alarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a tribünlerden büyük destek vardı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni hınca hınç doldurup son düdükle birlikte yeşil sahada coşku yaşayanlar arasında bir taraftar, elindeki çerçeveyle tüm dikkatleri üzerine çekti. O fotoğrafın altından ise hüzünlü bir hikâye çıktı… Trabzonspor aşkıyla yanıp tutuşangeldi."Annem ve babam tam bir Trabzonspor sevdalısıydı ve biz 3 kardeşe ailemden kalan en büyük miras Trabzonspor oldu.Özellikle derbi maçlarda yenildiğimizde ben çok ağlardım.Benim de en büyük hayalim babamla beraber şampiyonluk kutlamak olmuştu. Ama ne yazık ki onların ömürleri vefa etmedi. Açıkçası içimde çok büyük ukde olarak kaldı.O coşkuyu, şampiyonluğu hep beraber kutladık ve hayalimi sonunda gerçekleştirdim."Şampiyonluk maçına kızı Mila ile gittiğini belirten Volkan Malkoçoğlu, "Son düdüğün çalmasını heyecanla bekledim.Yıllar sonra gelen bu şampiyonluk içimde yer eden bütün acıları alıp götürdü sanki" dedi.