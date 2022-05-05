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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Şampiyonluğu onlarsız kutlayamazdım

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Şampiyonluğu onlarsız kutlayamazdım

Antalya maçında tribünden yansıyan fotoğrafın altından hüzünlü bir hikâye çıktı. Trabzonspor'un tarihi zaferini akciğer kanserinden kaybettiği anne ve babasının fotoğrafıyla izleyen Volkan Malkoçoğlu, SABAH'a duygularını anlattı

Geçtiğimiz cumartesi günü sahasında Antalyaspor'dan 1 puanı alarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'a tribünlerden büyük destek vardı. Şenol Güneş Spor Kompleksi'ni hınca hınç doldurup son düdükle birlikte yeşil sahada coşku yaşayanlar arasında bir taraftar, elindeki çerçeveyle tüm dikkatleri üzerine çekti. O fotoğrafın altından ise hüzünlü bir hikâye çıktı… Trabzonspor aşkıyla yanıp tutuşan 35 yaşındaki Volkan Malkoçoğlu, dev maça akciğer kanserinden kaybettiği anne ve babasının fotoğrafıyla geldi. Babası Niyazigül Malkoçoğlu'nu 2009'da, annesi Şaduman Malkoçoğlu'nu da 2014'de kaybettiğini söyleyen Volkan Malkoçoğlu şunları anlattı:



BİZE EN BÜYÜK MİRAS TRABZONSPOR
"Annem ve babam tam bir Trabzonspor sevdalısıydı ve biz 3 kardeşe ailemden kalan en büyük miras Trabzonspor oldu. Bizleri küçükken maçları izlemek için kahvehaneye götürürdü babam. Özellikle derbi maçlarda yenildiğimizde ben çok ağlardım. Babam da beni kucağına alıp, öpüp 'Merak etmeyin şampiyon olacağız' der, teselli ederdi. Benim de en büyük hayalim babamla beraber şampiyonluk kutlamak olmuştu. Ama ne yazık ki onların ömürleri vefa etmedi. Açıkçası içimde çok büyük ukde olarak kaldı. Bu yüzden şampiyonluğu da onlarsız kutlayamazdım. Karşılaşma boyunca göğsümde tuttum fotoğraflarını. O coşkuyu, şampiyonluğu hep beraber kutladık ve hayalimi sonunda gerçekleştirdim."

BU KUPA İÇİMDEKİ ACILARI BİTİRDİ
Şampiyonluk maçına kızı Mila ile gittiğini belirten Volkan Malkoçoğlu, "Son düdüğün çalmasını heyecanla bekledim. Maç biter bitmez elimdeki fotoğrafla sahaya ağlayarak girdim. Cefakâr Trabzonspor taraftarlarının mutluluğunu annem ve babamın da gördüğüne yürekten inanıyorum. Yıllar sonra gelen bu şampiyonluk içimde yer eden bütün acıları alıp götürdü sanki" dedi.

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Şampiyonluğu onlarsız kutlayamazdım
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