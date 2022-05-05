Serdar Dursun: Kim gelirse gelsin birinci forvet benim

Fenerbahçe’ye 14 golle katkı veren ve gözünü krallığa diken Serdar, kendinden emin konuştu
Kanarya, Beşiktaş ile pazar günü oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken takımın golcüsü Serdar Dursun dün basının sorularını yanıtladı. "Özel bir maç,Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz,3'te 3 yapıp sezonu iyi bitirmekistiyoruz" diyen 30 yaşındaki forvet, krallık yarışı için de iddiasını ortaya koydu. 15 gollü El Kaabi, Pohjanpalo ve Cornelius'un bir gol gerisinde yer alan Serdar şunları söyledi: "3 maçta atabildiğim kadar atıp 1. sırada bitirmek istiyorum. Hayal gücüm yüksektir ama yine de son üç maç için kafamdakini söyleyemem. Krallık yarışındayer alan ilk 10 futbolcuiçinde en az sürebulan isim benim. Daha fazla oynasam 20-22'yi bulabilirdim. Fenerbahçe'ye her zaman iyi forvetler gelir. Ama kim gelirse gelsin, ben birinci forvet olmak istiyorum."
ARDA'NIN DEĞİŞİK BİR YETENEĞİ VAR
Serdar Dursun, 17 yaşındaki takım arkadaşı Arda Güler'den de övgüyle söz etti: "Değişik bir yeteneği olduğunu izledikçe anlıyorsunuz. Oynadığı süreye göre müthişişler yaptı. Çok da iyi ve temiz bir çocuk. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada baskılarla oynamak zor. Umarım sakatlık olmadan seneye de kendini geliştirir. Avrupa'ya da en kısa zamanda gider."
UMUDU KORUMAK İÇİN İYİ BİR ÖRNEĞİM
Golcü futbolcu büyük takımda oynama hedefinde olan ancak bunu başaramayan isimlere de tavsiyede bulundu: "Her zaman kendime inanmış bir oyuncuydum. Bazı futbolcular16-17 yaşında böyle kulüplerdebaşlar ama ben kazıya kazıyageldim. Süper Lig'den, 2. Lig'e düştüm, Avrupa'da alt ligden tekrar buraya geldim. Kimse umudunu kaybetmesin diye ben iyi bir örneğim."