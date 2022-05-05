Serdar Dursun: Kim gelirse gelsin birinci forvet benim

Kanarya, Beşiktaş ile pazar günü oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken takımın golcüsü Serdar Dursun dün basının sorularını yanıtladı.diyen 30 yaşındaki forvet, krallık yarışı için de iddiasını ortaya koydu. 15 gollü El Kaabi, Pohjanpalo ve Cornelius'un bir gol gerisinde yer alan Serdar şunları söyledi: "3 maçta atabildiğim kadar atıp 1. sırada bitirmek istiyorum. Hayal gücüm yüksektir ama yine de son üç maç için kafamdakini söyleyemem.Daha fazla oynasam 20-22'yi bulabilirdim. Fenerbahçe'ye her zaman iyi forvetler gelir. Ama kim gelirse gelsin, ben birinci forvet olmak istiyorum."Serdar Dursun, 17 yaşındaki takım arkadaşı Arda Güler'den de övgüyle söz etti: "Değişik bir yeteneği olduğunu izledikçe anlıyorsunuz.Çok da iyi ve temiz bir çocuk. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada baskılarla oynamak zor. Umarım sakatlık olmadan seneye de kendini geliştirir. Avrupa'ya da en kısa zamanda gider."Golcü futbolcu büyük takımda oynama hedefinde olan ancak bunu başaramayan isimlere de tavsiyede bulundu: "Her zaman kendime inanmış bir oyuncuydum.Süper Lig'den, 2. Lig'e düştüm, Avrupa'da alt ligden tekrar buraya geldim. Kimse umudunu kaybetmesin diye ben iyi bir örneğim."