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Giriş Tarihi: 5.5.2022

Serdar Dursun: Kim gelirse gelsin birinci forvet benim

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Serdar Dursun: Kim gelirse gelsin birinci forvet benim

Fenerbahçe’ye 14 golle katkı veren ve gözünü krallığa diken Serdar, kendinden emin konuştu

Kanarya, Beşiktaş ile pazar günü oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürürken takımın golcüsü Serdar Dursun dün basının sorularını yanıtladı. "Özel bir maç, Beşiktaş'ı yenmeye gideceğiz, 3'te 3 yapıp sezonu iyi bitirmek istiyoruz" diyen 30 yaşındaki forvet, krallık yarışı için de iddiasını ortaya koydu. 15 gollü El Kaabi, Pohjanpalo ve Cornelius'un bir gol gerisinde yer alan Serdar şunları söyledi: "3 maçta atabildiğim kadar atıp 1. sırada bitirmek istiyorum. Hayal gücüm yüksektir ama yine de son üç maç için kafamdakini söyleyemem. Krallık yarışında yer alan ilk 10 futbolcu içinde en az süre bulan isim benim. Daha fazla oynasam 20-22'yi bulabilirdim. Fenerbahçe'ye her zaman iyi forvetler gelir. Ama kim gelirse gelsin, ben birinci forvet olmak istiyorum."

ARDA'NIN DEĞİŞİK BİR YETENEĞİ VAR
Serdar Dursun, 17 yaşındaki takım arkadaşı Arda Güler'den de övgüyle söz etti: "Değişik bir yeteneği olduğunu izledikçe anlıyorsunuz. Oynadığı süreye göre müthiş işler yaptı. Çok da iyi ve temiz bir çocuk. Fenerbahçe gibi büyük bir camiada baskılarla oynamak zor. Umarım sakatlık olmadan seneye de kendini geliştirir. Avrupa'ya da en kısa zamanda gider."

UMUDU KORUMAK İÇİN İYİ BİR ÖRNEĞİM
Golcü futbolcu büyük takımda oynama hedefinde olan ancak bunu başaramayan isimlere de tavsiyede bulundu: "Her zaman kendime inanmış bir oyuncuydum. Bazı futbolcular 16-17 yaşında böyle kulüplerde başlar ama ben kazıya kazıya geldim. Süper Lig'den, 2. Lig'e düştüm, Avrupa'da alt ligden tekrar buraya geldim. Kimse umudunu kaybetmesin diye ben iyi bir örneğim."

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Serdar Dursun: Kim gelirse gelsin birinci forvet benim
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