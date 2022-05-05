Sivas Belediyesinden Sivasspor’a taraftarlarına bilet desteği

Belediyeden yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekibin Ziraat Türkiye Kupası yarı final 2. maçında 11 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletlerinin Belediye Başkanı Hilmi Bilgin tarafından satın alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sosyal medya hesabında yayınladığı videoda final yolunda Sivasspor'u yalnız bırakmayacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Haydi yiğidolar şehrimizin markası Sivasspor'umuza destek zamanı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Sivasspor'umuza destek sizden, biletler bizden. Biletlerinizi bilet satış noktalarından ücretsiz temin edebilirsiniz. Unutmayın siz yoksanız, biz bir eksiğiz."

Vali Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Desteklerinden dolayı Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.