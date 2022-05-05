Takım da şikâyetçi!

Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası kulüple ilgili flaş açıklamalar yapan ve istenmeyen adam ilan edilen Domenec Torrent'ten futbolcuların da rahatsız olduğu öğnenildi. Özellikle kaleci Fernando Muslera, son maçın sorumlusu olarak kendisini gösteren hocasına oldukça kızgın ve kırgın.Mostafa Mohamed'in de ilk 11'de hiç düşünülmediği için Torrent'le yıldızı barışmadı. Oyuncular takım içindeki sohbetlerde Torrent'in sürekli kadroyu rakibe göre değiştirmesinden şikâyetçi olduklarını dile getiriyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine göreve getirdiği Torrent'i göndermeye karar verdi.59 yaşındaki teknik adamın menajeri Josep Maria Orobitg, yönetim tarafından İstanbul'a çağrıldı. Görüşme bugün.Galatasaray'ın başında 17 resmi maça çıkan Domenec Torrent, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 8 kez kaybetmişti.Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Domenec Torrent'in, idman öncesi futbolcularla toplantı yaptığı ve "Yeni sezonda yokum. Kalan 3 maçta en iyisini yapmanızı istiyorum" dediği iddia edildi. Eğer 3 maçta Torrent takımın başında yer almazsa, kulübede U19'u çalıştıran Hakan Balta veya yardımcı antrenör Riera olacak.Galatasaray'da Torrent defteri kapandı, İspanyol hoca Florya'yı terk etmeden önce açıklamalarıyla önüne geleni yakıp geçti… Kendi başarısızlığının faturasını oyunculara, yönetime yüklemeye çalışıyor., dağılmış, gruplara ayrılmış Fenerbahçe'yi kurduğu iletişimle mükemmel bir takım haline dönüştürdü.adaletiyle Trabzonspor'u şampiyon yaptı.Eğer futbolcular isyan noktasına gelmişse bu Florya'da adaletin olmadığını gösteriyor. Hiçbir futbolcu kazanılan maçtan sonra kulübeye gidip Torrent'e sarılmadı. İspanyol hoca, sevgisizlik ve adaletsizlik üretti, son söylemleriyle de yönetimini ve kulübünü küçük düşürdü.Bu çapsızlığı görmesine rağmen yönetimin özellikle Fenerbahçe derbisinden sonra olaya müdahale etmemesi, basiretsizliğinin göstergesi.