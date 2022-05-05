Takım da şikâyetçi!

İstenmeyen adam ilan edilen ve ipi çekilen Torrent ile ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı: Muslera yenilen gollerde faturayı kendisine kesen hocasına kırgın ve kızgın. Mohamed ilk 11’de sürekli Gomis’in tercih edilmesi nedeniyle sıkıntılı. Takım ise kadronun rakibe göre değişmesinden de şikâyetçi
Galatasaray'ın Demir Grup Sivasspor yenilgisi sonrası kulüple ilgili flaş açıklamalar yapan ve istenmeyen adam ilan edilen Domenec Torrent'ten futbolcuların da rahatsız olduğu öğnenildi. Özellikle kaleci Fernando Muslera, son maçın sorumlusu olarak kendisini gösteren hocasına oldukça kızgın ve kırgın. Torrentkarşılaşmadan sonra 3. golünşans ama diğer iki golün hepçalıştıkları yerden yendiği vurgusuyapmıştı.
SEÇİM BEKLENMEDEN GİDEBİLİR
Mostafa Mohamed'in de ilk 11'de hiç düşünülmediği için Torrent'le yıldızı barışmadı. Oyuncular takım içindeki sohbetlerde Torrent'in sürekli kadroyu rakibe göre değiştirmesinden şikâyetçi olduklarını dile getiriyor. Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'in yerine göreve getirdiği Torrent'i göndermeye karar verdi. 11Haziran'daki seçim beklenmedenbu ayrılık resmiyete dökülecek.
MENAJERİYLE GÖRÜŞME BUGÜN
59 yaşındaki teknik adamın menajeri Josep Maria Orobitg, yönetim tarafından İstanbul'a çağrıldı. Görüşme bugün. Kulüp, tazminatödemedensözleşmeyifeshetmekistiyor. Galatasaray'ın başında 17 resmi maça çıkan Domenec Torrent, 6 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederken 8 kez kaybetmişti.
TORRENT FUTBOLCULARA VEDA MI ETTİ!
Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör Domenec Torrent'in, idman öncesi futbolcularla toplantı yaptığı ve "Yeni sezonda yokum. Kalan 3 maçta en iyisini yapmanızı istiyorum" dediği iddia edildi. Eğer 3 maçta Torrent takımın başında yer almazsa, kulübede U19'u çalıştıran Hakan Balta veya yardımcı antrenör Riera olacak.
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LEVENT TÜZEMEN: TORRENT NERON GİBİ!
Galatasaray'da Torrent defteri kapandı, İspanyol hoca Florya'yı terk etmeden önce açıklamalarıyla önüne geleni yakıp geçti… Kendi başarısızlığının faturasını oyunculara, yönetime yüklemeye çalışıyor. İsmail Kartal, dağılmış, gruplara ayrılmış Fenerbahçe'yi kurduğu iletişimle mükemmel bir takım haline dönüştürdü. AbdullahAvcı adaletiyle Trabzonspor'u şampiyon yaptı. Torrent, Nerongibi Galatasaray'ı darmadağınetti. Eğer futbolcular isyan noktasına gelmişse bu Florya'da adaletin olmadığını gösteriyor. Hiçbir futbolcu kazanılan maçtan sonra kulübeye gidip Torrent'e sarılmadı. İspanyol hoca, sevgisizlik ve adaletsizlik üretti, son söylemleriyle de yönetimini ve kulübünü küçük düşürdü. Kalacağı her gün futbolcularaazap olacaktır. Bu çapsızlığı görmesine rağmen yönetimin özellikle Fenerbahçe derbisinden sonra olaya müdahale etmemesi, basiretsizliğinin göstergesi.