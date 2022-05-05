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Giriş Tarihi: 6.5.2022 00:03 Son Güncelleme: 6.5.2022 00:08

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Rangers - Eintracht Frankfurt

UEFA Avrupa Ligi’nde finalin adı belli oldu: Rangers - Eintracht Frankfurt

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı final rövanşları oynandı. Oynanan maçların sonunda Rangers ve Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi.

İskoçya'nın Rangers takımı, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. Rangers, Tavernier'nin 19 ve Kamara'nın 24. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.

Leipzig 71. dakikada Nkunku ile umutlandı ancak Rangers, Lundstram'in 81. dakikadaki golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Eşleşmede rakibine 3-2 üstünlük sağlayan Rangers, 2008'den sonra ikinci kez turnuvada adını finale yazdırdı.

EİNTRACHT FRANKFURT 42 YIL SONRA FİNALDE

Bir diğer Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ise deplasmanda 2-1 yendiği İngiliz kulübü West Ham United'ı ağırladı.

West Ham United'ın sol beki Cresswell'in 17. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü ele geçiren Eintracht Frankfurt, Borre'nin 26. dakikadaki golüyle maçı 1-0 kazandı.

Eintracht Frankfurt bu sonuçla şampiyon olduğu 1980'den sonra ikinci kez kupada finale çıktı.

UEFA Avrupa Ligi finali, 18 Mayıs'ta İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda yapılacak.

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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu: Rangers - Eintracht Frankfurt
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