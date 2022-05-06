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Giriş Tarihi: 6.5.2022

Altay’ın dramı! Bir bir gidiyorlar

Altay’ın dramı! Bir bir gidiyorlar

Başkan adayı dahi çıkmayan İzmir ekibinde, ödemeler yapılmayınca Bamba ve Paixao’nun ardından Şilili futbolcu Cesar Pinares de takımdan ayrıldı

İzmir'in köklü kulübü Altay, 18 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'de zor günler geçiriyor. Kümede kalma ihtimali pamuk ipliğine bağlı olan siyah-beyazlılarda yaşanan mali problemler gün geçtikçe büyüyor. Son olarak 28 Nisan'daki olaylı kongrede başkan adayı çıkaramayan İzmir temsilcisinde alacakları ödenemeyen futbolcular, sözleşmelerini feshederek ayrılmaya başladı. Geçtiğimiz hafta Fildişili santrfor Karamoko Bamba ve Portekizli golcü Marco Paixao gitmişti. Son olarak ise Şilili merkez orta saha oyuncusu Cesar Pinares, alacaklarını tahsil edemeyince İzmir'den ülkesine döndü. Bir başka Şilili futbolcu Martin Rodriguez ise kulüpte antrenmanlarını sürdürürken, 15 gün içinde alacaklarının ödenmemesi halinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin bonservis beklentisine girdiği Polonyalı file bekçisi Mateusz Lis'in ödemesini gerçekleştirerek kulüpte kalmasını sağlamak için yoğun çaba sarf ettiği öğrenildi.

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Altay’ın dramı! Bir bir gidiyorlar
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