Altay’ın dramı! Bir bir gidiyorlar

zmir'in köklü kulübü Altay, 18 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'de zor günler geçiriyor. Kümede kalma ihtimali pamuk ipliğine bağlı olan siyah-beyazlılarda yaşanan mali problemler gün geçtikçe büyüyor. Son olarak 28 Nisan'daki olaylı kongrede başkan adayı çıkaramayan İzmir temsilcisinde alacakları ödenemeyen futbolcular, sözleşmelerini feshederek ayrılmaya başladı.Son olarak ise Şilili merkez orta saha oyuncusu Cesar Pinares, alacaklarını tahsil edemeyince İzmir'den ülkesine döndü. Bir başka Şilili futbolcu15 gün içinde alacaklarının ödenmemesi halinde sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilecek. Öte yandan siyah-beyazlı ekibin bonservis beklentisine girdiği Polonyalı file bekçisi