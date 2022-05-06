Avcı mesajı verdi: Şampiyon olduk

Üst üste 4 maçta galibiyete hasret kalan bordo-mavili ekip, tarihinin en erken şampiyonluğuna ulaşma şansını yitirse de zaferini 35. haftada resmileştirdi
Abdullah Avcı'nın 'Beraber hücumyapalım, beraberdefans yapalım' çağrısından sonra 31. hafta oynanan Beşiktaş maçı, Süper Lig'de bu sezonun taraftar rekorunun kırıldığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti. 40bin 433 biletli taraftar maçıizlerken 90 dakika sonundaTrabzonspor sahadanberaberlikle ayrıldı. Avcı ise 'Biz şampiyon olduk. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Sonuna geldik. En geç Ramazan Bayramı'nda şampiyonluğu kutlarız" dedi. Fırtına, Gaziantep'le de deplasmanda berabere kaldı. Ancak 13 puan farkla hâlâ açık ara liderdi.
KUPADAKİ KAYSERİ MAÇI İLAÇ GİBİ GELDİ
33. haftada Karagümrük maçı da 1-1 bitti, bordo-mavililerin galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, üst üste gelen kayıplarla tarihinin en erken şampiyonluk şansını kaçırdı. Bu kötü serinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayseri karşısında gelen tek gollü galibiyet moralleri yükseltti. Avcı'dan bu kez, "Taraftarımızmart ayında şampiyon olamadıkdiye üzülmesin" çıkışı geldi. Kupadaki iyi sonuç ligdeki A. Demirspor maçına yansıdı. Trabzon Peres (Pen.), Cornelius ve Djaniny'nin golleriyle kazanıp, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
MEVCUT YÖNETİM, KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Ve Antalyaspor maçı geldi çattı… Fırtına Süper Lig'de 9. haftadan itibaren açık ara farkla götürdüğü şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaştı. 35. haftada sahasındarakibiyle 2-2 berabere kalanbordo-mavili ekipte, AbdülkadirÖmür ve Uğurcan Çakıryıldızlaştı. Golleri ise Cornelius ve Dorukhan kaydetti. Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Ahmet Ağaoğlu yönetimi de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra lig şampiyonluğu yaşayarak Trabzonspor tarihinin en başarılı yönetimlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.