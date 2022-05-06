Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avcı mesajı verdi: Şampiyon olduk
Giriş Tarihi: 6.5.2022

Avcı mesajı verdi: Şampiyon olduk

YUNUS EMRE SEL
Avcı mesajı verdi: Şampiyon olduk

Üst üste 4 maçta galibiyete hasret kalan bordo-mavili ekip, tarihinin en erken şampiyonluğuna ulaşma şansını yitirse de zaferini 35. haftada resmileştirdi

Abdullah Avcı'nın 'Beraber hücum yapalım, beraber defans yapalım' çağrısından sonra 31. hafta oynanan Beşiktaş maçı, Süper Lig'de bu sezonun taraftar rekorunun kırıldığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti. 40 bin 433 biletli taraftar maçı izlerken 90 dakika sonunda Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. Avcı ise 'Biz şampiyon olduk. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Sonuna geldik. En geç Ramazan Bayramı'nda şampiyonluğu kutlarız" dedi. Fırtına, Gaziantep'le de deplasmanda berabere kaldı. Ancak 13 puan farkla hâlâ açık ara liderdi.

KUPADAKİ KAYSERİ MAÇI İLAÇ GİBİ GELDİ
33. haftada Karagümrük maçı da 1-1 bitti, bordo-mavililerin galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, üst üste gelen kayıplarla tarihinin en erken şampiyonluk şansını kaçırdı. Bu kötü serinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayseri karşısında gelen tek gollü galibiyet moralleri yükseltti. Avcı'dan bu kez, "Taraftarımız mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesin" çıkışı geldi. Kupadaki iyi sonuç ligdeki A. Demirspor maçına yansıdı. Trabzon Peres (Pen.), Cornelius ve Djaniny'nin golleriyle kazanıp, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

MEVCUT YÖNETİM, KULÜP TARİHİNE GEÇTİ
Ve Antalyaspor maçı geldi çattı… Fırtına Süper Lig'de 9. haftadan itibaren açık ara farkla götürdüğü şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaştı. 35. haftada sahasında rakibiyle 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekipte, Abdülkadir Ömür ve Uğurcan Çakır yıldızlaştı. Golleri ise Cornelius ve Dorukhan kaydetti. Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Ahmet Ağaoğlu yönetimi de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra lig şampiyonluğu yaşayarak Trabzonspor tarihinin en başarılı yönetimlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
Amerikalı Defense News'ten dikkat çeken haber! ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık
SON DAKİKA: Bakan Soylu'dan sığınmacılar üzerinden yapılan provokasyona sert tepki!
Son dakika: Bursa’da kamyon yolcu otobüsüne çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
Dünyanın en popüler kokusu nedir? Bilim dünyası tespit etti
Yandıktan sonra ağaçlandırılan ormanlar yeniden yeşerdi
Sosyal medya paylaşımları büyük tepki çekmişti! 4 öğretmen açığa alındı
Son Dakika Haberi: HDP'li vekilden şehit çocuğu polise küstah sözler: Düşman! Ortalık karıştı, gözaltılar var...
Son dakika: CHP'li Özgür Özel Diyarbakır Anneleri'ne saldıran HDP'yi savundu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Avcı mesajı verdi: Şampiyon olduk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA