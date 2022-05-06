Avcı mesajı verdi: Şampiyon olduk

Abdullah Avcı'nınçağrısından sonra 31. hafta oynanan Beşiktaş maçı, Süper Lig'de bu sezonun taraftar rekorunun kırıldığı karşılaşma olarak kayıtlara geçti.Avcı ise 'Biz şampiyon olduk. Sadece resmileşmesini bekliyoruz. Sonuna geldik. En geç Ramazan Bayramı'nda şampiyonluğu kutlarız" dedi. Fırtına, Gaziantep'le de deplasmanda berabere kaldı. Ancak 13 puan farkla hâlâ açık ara liderdi.33. haftada Karagümrük maçı da 1-1 bitti, bordo-mavililerin galibiyet hasreti 4 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, üst üste gelen kayıplarla tarihinin en erken şampiyonluk şansını kaçırdı. Bu kötü serinin ardından, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Kayseri karşısında gelen tek gollü galibiyet moralleri yükseltti. Avcı'dan bu kez,çıkışı geldi. Kupadaki iyi sonuç ligdeki A. Demirspor maçına yansıdı. Trabzon Peres (Pen.), Cornelius ve Djaniny'nin golleriyle kazanıp, 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.Ve Antalyaspor maçı geldi çattı… Fırtına Süper Lig'de 9. haftadan itibaren açık ara farkla götürdüğü şampiyonluk yarışında mutlu sona ulaştı.Golleri ise Cornelius ve Dorukhan kaydetti. Abdullah Avcı, teknik direktörlük kariyerindeki ilk şampiyonluğuna ulaştı. Ahmet Ağaoğlu yönetimi de Türkiye Kupası ve Süper Kupa'dan sonra lig şampiyonluğu yaşayarak Trabzonspor tarihinin en başarılı yönetimlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.