Benim manzaram paha biçilemezdi!

Trabzonspor taraftarı, Antalya maçı sonrasında şehirde yaptığı kutlamalarla dünyanın gündemine otururken, görsel şöleni en iyi mevkide izleyen ZiyaAlemdar, SABAH Spor'a konuştu... Direğe çıkarak kutlamalara katılan 20 yaşındaki Alemdar, Düzce'den geldiğini, bilet bulamadığı içinmaçı meydanda izlediğini söyledi. Kalabalığın artmasının ardından direğe tırmandığını belirten bordomavili taraftar şunları söyledi:
YENİ LAKABIM: DİREKÇİ
"Meydanda horonlar tepildi, meşaleler yakıldı. B en de direğe çıktım. Ben bayrak sallarken bir anda direği salladılar ama hiç inmek istemedim. Benim manzaram paha biçilmezdi. O kalabalıktabenim de görüntülerim çıkıncadayım tanıdı. Ailem benimle gururduydu. Arkadaşlarım ise 'direkçi' lakabını taktı. Bir hafta sonra askere gideceğim için kupa kaldırdığımızı göremeyeceğim."