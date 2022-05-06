Benim manzaram paha biçilemezdi!

Trabzonspor taraftarı, Antalya maçı sonrasında şehirde yaptığı kutlamalarla dünyanın gündemine otururken, görsel şöleni en iyi mevkide izleyen, SABAH Spor'a konuştu... Direğe çıkarak kutlamalara katılan 20 yaşındaki Alemdar, Düzce'den geldiğini,Kalabalığın artmasının ardından direğe tırmandığını belirten bordomavili taraftar şunları söyledi:"Meydanda horonlar tepildi, meşaleler yakıldı. B en de direğe çıktım. Ben bayrak sallarken bir anda direği salladılar ama hiç inmek istemedim. Benim manzaram paha biçilmezdi.Arkadaşlarım ise 'direkçi' lakabını taktı. Bir hafta sonra askere gideceğim için kupa kaldırdığımızı göremeyeceğim."