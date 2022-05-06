Derbiden çok ötesi

Derbi maç Süper Lig'de vites yükseltip son 11 maçta yenilgiyi unutan, üst üste 7 galibiyet alan Fenerbahçe'nin seriyidevam ettirmesi için büyükönem taşıyor. Teknik direktör İsmail Kartalise kariyer rekorununpeşinde. Yerine gelecek teknik adamlarla yapılan görüşmelerin gölgesinde kendi işine bakan 60 yaşındaki hoca, üst üste 8 galibiyetlekendi rekorunukırmak, yönetime ve taraftarada 'Bana güvenin'mesajı vermek istiyor.
BÜYÜK HEDEF DEVLER LİGİ
Kanarya, Beşiktaş maçını kazanıp son 2 haftaya avantajlı girmenin de hesapları içinde… 4 puan gerisindeki en yakın rakibi Konyaspor'la puan farkını korumayı planlıyor. Böylece 11 yıl aradan sonraŞampiyonlar Ligi'ne gidecekyolda yürüme şansınıyakalayacak. Taraftarına yeniden Devler Ligi coşkusu yaşatabilecek. Ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ile ezeli rekabette önde olmasına karşın son dönemde istediği sonuçları alamadı. Bu kez rakibini deplasmandayenerek hem psikolojikolarak zafer kazanmakhem de derbi karnesinidaha iyi hale getirmekamacında. (133 FB- 127 BJK- 95 Beraberlik)