Derbiden çok ötesi

Derbi maç Süper Lig'de vites yükseltip son 11 maçta yenilgiyi unutan, üst üste 7 galibiyet alan. Teknik direktörYerine gelecek teknik adamlarla yapılan görüşmelerin gölgesinde kendi işine bakan 60 yaşındaki hoca, üst üsteKanarya, Beşiktaş maçını kazanıp son 2 haftaya avantajlı girmenin de hesapları içinde… 4 puan gerisindeki en yakın rakibi Konyaspor'la puan farkını korumayı planlıyor.Taraftarına yeniden Devler Ligi coşkusu yaşatabilecek. Ayrıca Fenerbahçe, Beşiktaş ile ezeli rekabette önde olmasına karşın son dönemde istediği sonuçları alamadı.(133 FB- 127 BJK- 95 Beraberlik)