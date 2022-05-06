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Giriş Tarihi: 6.5.2022

F.Bahçe’yi gei çevirmedim

F.Bahçe’yi gei çevirmedim
F.Bahçe'nın yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya konuştu. Portekizli hoca, "F.Bahçe dışında Atletico Mineiro, Corinthians ve Fluminense de istedi. F.Bahçe dışındaki teklifleri basit bir nedenden geri çevirdim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim. Brezilya için teknik direktörlük yapmak bir hayalin gerçekleşmesi olurdu. Bu reddedilemez Benim futbol anlayışımı, 1970 Brezilya Milli Takımı şekillendirdi. Eğer bugün her ne olursa olsun hücumu düşünen bir teknik direktörsem, bunun nedeni 1970 Brezilya'dır. İlhamımı onlardan alıyorum" dedi. Brezilyalı gazeteci röportajın sonuna şu notu düştü: "Büyük ihtimalle F.Bahçe'ye gidecek. Flamengo'nun 20 Mayıs'a kadar süresi var. Elini çabuk tutmazsa Jesus'un adresi belli."

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F.Bahçe’yi gei çevirmedim
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