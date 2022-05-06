F.Bahçe’yi gei çevirmedim

F.Bahçe'nın yeni sezonda takımın başına getirmek istediği Jorge Jesus UOL Esporte'den Renato Mauricio Prado'ya konuştu. Portekizli hoca, "F.Bahçedışında Atletico Mineiro,Corinthians ve Fluminense de istedi. F.Bahçe dışındakiteklifleri basit bir nedendengeri çevirdim. Brezilya'da sadece Flamengo'da çalışırım. Benfica'dan sonra Sporting'i çalıştırırken gerçekten acı çektim. Brezilyaiçin teknik direktörlükyapmak bir hayalingerçekleşmesi olurdu. Bureddedilemez Benim futbol anlayışımı, 1970 Brezilya Milli Takımı şekillendirdi. Eğer bugün her ne olursaolsun hücumu düşünen birteknik direktörsem, bununnedeni 1970 Brezilya'dır. İlhamımı onlardan alıyorum" dedi. Brezilyalı gazeteci röportajın sonuna şu notu düştü: "Büyük ihtimalleF.Bahçe'ye gidecek.Flamengo'nun 20 Mayıs'akadar süresi var. Eliniçabuk tutmazsa Jesus'unadresi belli."