Hataysporlu oyuncular ve taraftarlar Şampiyon Trabzonspor’u alkışlarla karşıladı

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maç öncesi Hatay'da dostluk görüntüleri ortaya çıktı.
Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.
Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar tünelden sahaya gelen Trabzonsporlu oyuncuları alkışlarla karşıladı.
TRABZONSPOR'DAN HATAY'A TEŞEKKÜR MESAJI
Trabzonspor ise bu jeste kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Hatayspor'a teşekkür içeren bir paylaşımda bulundu.