Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hataysporlu oyuncular ve taraftarlar Şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı
Giriş Tarihi: 6.5.2022 21:29 Son Güncelleme: 6.5.2022 21:39

Hataysporlu oyuncular ve taraftarlar Şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı

Hataysporlu oyuncular ve taraftarlar Şampiyon Trabzonspor’u alkışlarla karşıladı

Süper Lig'de bugün Hatayspor'a konuk olan şampiyon Trabzonspor'u rakip oyuncular alkışlarla karşıladı. Trabzonsporlu oyuncuların tünelden çıktığı anlarda Hataysporlu oyuncu ve taraftarlar şampiyon takımı alkışlarla tebrik ederek tebrik etti. İşte o anlar...

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maç öncesi Hatay'da dostluk görüntüleri ortaya çıktı.

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'yı takımının şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Ömer Erdoğan: "Hak ettiler, bu benim önerimdi. Alkışlamamız gerekiyor Trabzonspor'u. Tüm dünyada bu şekilde oluyor. Hak ettiler. Şampiyonluktan sonra çıktıkları ilk maç olacak. Bu da bize yakışırdı."

Hataysporlu futbolcular ve taraftarlar tünelden sahaya gelen Trabzonsporlu oyuncuları alkışlarla karşıladı.

TRABZONSPOR'DAN HATAY'A TEŞEKKÜR MESAJI

Trabzonspor ise bu jeste kayıtsız kalmayarak sosyal medya hesabından Hatayspor'a teşekkür içeren bir paylaşımda bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kiracılar dikkat! Ev sahiplerinin yeni oyunu ‘tadilat’
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
SON DAKİKA: Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
Alman basını: Ekonomide Türkiye mucizesi
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
SON DAKİKA: Eşi benzeri görülmemiş dava! Rus sevgilisi evlilik teklifini reddedince...
Son dakika haberi | Devlet Bahçeli'den Ümit Özdağ'a tepki: Küstah bir tertip, beyhude bir çırpınıştır!
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
ARKADAŞINA GÖNDER
Hataysporlu oyuncular ve taraftarlar Şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA