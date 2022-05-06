Juventus, Genoa karşısında son dakikalarda gelen gollerle yıkıldı

Maçın son anlarına girilirken iki takım da karşılıklı gol fırsatları yakalarken, 87. dakikada ev sahibi ekipten Albert Gudmundsson, beraberlik golünü attı: 1-1.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

90+6. dakikada Genoa bir penaltı atışı kazandı ve atışı gole çeviren Domenico Criscito, Genoa'yı 2-1 üstün duruma getirdi ve bu gol karşılaşmanın skorunu da belirledi.