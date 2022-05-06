Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus, Genoa karşısında son dakikalarda gelen gollerle yıkıldı
Giriş Tarihi: 7.5.2022 01:34

Juventus, Genoa karşısında son dakikalarda gelen gollerle yıkıldı

AA
Juventus, Genoa karşısında son dakikalarda gelen gollerle yıkıldı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 36. haftasında Juventus, deplasmanda Genoa'ya 2-1 yenildi. Nefesleri kesen maçta Genoa maçın son dakikasında bulduğu penaltı golüyle sahadan galip ayrıldı ve ligde kalma umudunu devam ettirdi.

Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda yapılan maçta üst sıralardaki Juventus ile kümede kalma mücadelesi veren Genoa karşılaştı. İlk yarısı golsüz eşitlikle biten maçta konuk takım Juventus, 48. dakikada Arjantinli golcüsü Paulo Dybala ile öne geçti: 0-1.

Maçın son anlarına girilirken iki takım da karşılıklı gol fırsatları yakalarken, 87. dakikada ev sahibi ekipten Albert Gudmundsson, beraberlik golünü attı: 1-1.

MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

90+6. dakikada Genoa bir penaltı atışı kazandı ve atışı gole çeviren Domenico Criscito, Genoa'yı 2-1 üstün duruma getirdi ve bu gol karşılaşmanın skorunu da belirledi.

Juventus'u 2-1 yenen Genoa, bu kritik galibiyetle kümede kalma umutlarını ligde kalan iki haftaya taşıdı. Ligde 19. sırada yer alan Genoa, bu galibiyetle puanını 28'e yükseltti.

Juventus ise bu sezonki 7. yenilgisini alırken, haftayı puansız kapattı. 69 puanlı Juventus 4. sırada bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
CHP'de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak
"1 milyon gönüllü geri dönüşte son aşamaya gelindi"
SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de kadın cinayeti: Yapma yapma diye çığlık attı
Tehlikeli oyun sığınmacılar üzerinden oynanıyor! Yalnız Kurt'un dediği çıktı
SON DAKİKA: Başsavcılık terör örgütünün tomografisini çekti! İşte FETÖ'nün inine giriş şartları... Korkunç itiraflar
SON DAKİKA: Atilla Taş’tan Canan Kaftancıoğlu’na olay sözler: Nefret ediyorum artık sizden…
Dünyada bir ilk! Antik mezarın üzerindeki yazıyı çeviren Türk araştırmacı ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
Son Dakika Haberi: SGK'lıya sıfır faizli konut kredisi! Hükümetin desteğinden kimler yararlanabiliyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus, Genoa karşısında son dakikalarda gelen gollerle yıkıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA