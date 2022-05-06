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Giriş Tarihi: 6.5.2022 10:55

Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! Avrupa devi teklif yaptı

DHA
Mert Hakan Yandaş’a sürpriz talip! Avrupa devi teklif yaptı

Son dönemde Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'a Avrupa devi kanca attı. Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuya Sarı-Lacivertli takımda kazandığı rakamın 2 katı ücret teklif edildi. İşte son dakika haberinin detayları... Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) -

Fenerbahçe'de özellikle son haftalardaki performansı ile göz dolduran Mert Hakan, taraftarların gönlünü fethederken, asist katkılarıyla da beğenileri topladı.

Fenerbahçe ile 2 sezon daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, CSKA Moskova'dan teklif aldı.

CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek istiyor.

FENERBAHÇE'DE KAZANDIĞININ 2 KATI TEKLİF EDİLDİ
CSKA Başkanı'nın talimatı ile Mert Hakan için kurmaylar görevlendirildi ve sarı-lacivertli oyuncunun menajerine ilk teklif iletildi.

Fenerbahçe'de kazandığı rakamın 2 katı ücret teklif edildiği öğrenilirken, transferin neticelenmesi için yakında kulübün de kapısının çalınacağı belirtildi.

Alınan başarılı sonuçlarla sarı-lacivertli futbolcuların da performanslarında ciddi şekilde artma yaşanırken, Mert Hakan bu isimlerin başında geliyor.

Mücadelesi, takımı için savaşması ve kritik müdahalelere damgasını vurmaya devam etmesi 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu taraftarın da gözbebeği yaptı.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 31 resmi maçta görev alan Mert Hakan, 21 mücadelede ilk 11'de oynadı.

Başarılı futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergileyerek takıma katkı sağladı.

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Mert Hakan Yandaş'a sürpriz talip! Avrupa devi teklif yaptı
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