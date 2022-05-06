Trabzonspor taraftarı, Antalya maçı sonrasında şehirde yaptığı kutlamalarla dünyanın gündemine otururken, görsel şöleni en iyi mevkide izleyen Ziya Alemdar, SABAH Spor'a konuştu...
Direğe çıkarak kutlamalara katılan 20 yaşındaki Alemdar, Düzce'den geldiğini, bilet bulamadığı için maçı meydanda izlediğini söyledi.
YENİ LAKABIM: DİREKÇİ
Meydanda horonlar tepildi, meşaleler yakıldı. B en de direğe çıktım. Ben bayrak sallarken bir anda direği salladılar ama hiç inmek istemedim.
Benim manzaram paha biçilmezdi. O kalabalıkta benim de görüntülerim çıkınca dayım tanıdı. Ailem benimle gurur duydu.
Arkadaşlarım ise 'direkçi' lakabını taktı. Bir hafta sonra askere gideceğim için kupa kaldırdığımızı göremeyeceğim.