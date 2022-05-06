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Giriş Tarihi: 6.5.2022 09:17 Son Güncelleme: 6.5.2022 09:24

Son dakika: Dünyanın merak ettiği taraftar SABAH Spor'a konuştu! "Benim manzaram..."

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Son dakika: Dünyanın merak ettiği taraftar SABAH Spor’a konuştu! Benim manzaram...

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'da kutlamalar gündeme damga vurdu. Dünyanın gündemine oturan görsel şölende en iyi yerin sahibi Trabzonspor taraftarı Ziya Alemdar, SABAH’a konuştu. İşte bordo mavili taraftarın tarifsiz ifadeleri...

Trabzonspor taraftarı, Antalya maçı sonrasında şehirde yaptığı kutlamalarla dünyanın gündemine otururken, görsel şöleni en iyi mevkide izleyen Ziya Alemdar, SABAH Spor'a konuştu...

Direğe çıkarak kutlamalara katılan 20 yaşındaki Alemdar, Düzce'den geldiğini, bilet bulamadığı için maçı meydanda izlediğini söyledi.

Kalabalığın artmasının ardından direğe tırmandığını belirten bordomavili taraftar şunları söyledi:

YENİ LAKABIM: DİREKÇİ

Meydanda horonlar tepildi, meşaleler yakıldı. B en de direğe çıktım. Ben bayrak sallarken bir anda direği salladılar ama hiç inmek istemedim.

Benim manzaram paha biçilmezdi. O kalabalıkta benim de görüntülerim çıkınca dayım tanıdı. Ailem benimle gurur duydu.

Arkadaşlarım ise 'direkçi' lakabını taktı. Bir hafta sonra askere gideceğim için kupa kaldırdığımızı göremeyeceğim.

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Son dakika: Dünyanın merak ettiği taraftar SABAH Spor'a konuştu! "Benim manzaram..."
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