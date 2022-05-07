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Giriş Tarihi: 7.5.2022

10 milyonu veren yıldızları alır

MEHMET ÖZCAN
10 milyonu veren yıldızları alır

Başkan Burak Elmas, 5 kritik oyuncusu için alt limiti belirledi. Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Yunus Akgün için de kapıyı çalanlara 10 milyon Euro vurgusu yapılıyor. Başkan danışmanı Campos ile sportif direktör Sensibile tüm bağlantıları ile bu operasyonu yönetiyor

Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı. Son Sivasspor maçı için de Nef Stadyumu'na Almanya, Fransa ve İtalya'dan gözlemciler geldi. Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklifler gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.

HARCAMA YETKİSİ YOK AMA SATABİLİR
11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok. Ancak oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor. Elmas, 10 milyon Euro üzerinde cazip teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak. Başkanın danışmanı Luis Campos ve İtalyan sportif direktör Sensibile, Galatasaraylı yıldızların yüksek rakamlara satışı için bağlantılarını kullanacak.

ASLAN, BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA
Sarı-kırmızılılar bugün 19.00'da Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma öncesinde iki takım arasında oynanan son 8 lig maçında Aslan 4 kez gülerken 3 maç berabere sona erdi, Başakşehir 1 defa kazandı.

İSTANBUL'DA KAYIP
Galatasaray'ın bu sezon İstanbul içinde oynadığı deplasman maçlarında yüzü gülmedi. Beşiktaş'a Dolmabahçe'de, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de yenilen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Karagümrük'e konuk olduğu maçlardan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, İstanbul serisini Başakşehir'de bitirmeye çalışacak.

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10 milyonu veren yıldızları alır
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