10 milyonu veren yıldızları alır

Galatasaray çok başarısız bir sezonu geride bıraksa da Avrupalı scoutlar birçok oyuncuyu listesine aldı.Kerem, Marcao, Nelsson ve Mohamed'in yanı sıra Adana Demirspor'da kiralık oynayan11 Haziran'daki seçime kadar görevine devam edecek Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, yönetim bütçesi onaylanmadığı için bonservis harcama yetkisi yok. Ancak oyuncu satışı yapabilmesi için bir engel bulunmuyor. Elmas, 10 milyon Euro üzerinde cazip teklifler gelmesi halinde değerlendirmeye alacak.Sarı-kırmızılılar bugün 19.00'da Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Fırat Aydınus'un yöneteceği karşılaşma öncesinde iki takım arasında oynanan son 8 lig maçında Aslan 4 kez gülerken 3 maç berabere sona erdi, Başakşehir 1 defa kazandı.Galatasaray'ın bu sezon İstanbul içinde oynadığı deplasman maçlarında yüzü gülmedi. Beşiktaş'a Dolmabahçe'de, Fenerbahçe'ye Kadıköy'de yenilen sarı-kırmızılı takım, Kasımpaşa ve Karagümrük'e konuk olduğu maçlardan beraberlikle ayrıldı. Galatasaray, İstanbul serisini Başakşehir'de bitirmeye çalışacak.