Ali Koç: Formamıza 5 yıldız takacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalya maçında yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğunun kendilerini ilgilendirmediğini belirten Koç, "Ancak kazanmanın da kaybetmenin de rekabet etmenin de bir asaleti vardır" dedi. Başkan Koç'un açıklamalarının devamı şöyle:

HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYORSUNUZ

Sekiz şampiyonluğunuz olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin, hayal dünyasında yaşarken size gerçekleri hatırlatayım; 3 Temmuz sözde şike davası için verilen Yargıtay kararı var. Fenerbahçe'ye saldıranların yargılandığı kumpas davasının kararları var. Devletimizin duruşunda bir gram sapma yok. 3 Temmuz'un bir FETÖ operasyonu olduğu herkes tarafından kabul görmüştür, siz hariç...

O PANKART SUÇ TEŞKİL EDİYOR!

Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle tüm Türkiye'ye mesaj verdiniz, 7 yıl önce, içinde 39 kişinin olduğu Fenerbahçe takım otobüsüne karşı yapılan -ki bize göre de burada FETÖ parmağı var- bir olaya sahip çıktınız. Konusu suç teşkil eden bu pankartı oraya asanlar, bu cesareti nereden buluyorsunuz? Söz konusu maçta açılan pankartta mesajlar açıktır; Bakın bize bu mesajı yollayanların selamını geçmişte olduğu gibi aldık, not ettik.

TEMSİLCİLER İÇİN TORPİL VAR!

Açıklanan cezalarda gördüğümüz gibi attığı her adımda skandal yaratmaya doymayan ve legalliğini vicdanlarda yitirmiş TFF'den bahsediyoruz. Temsilcileri atarken müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. 427 gündür 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız. Mourinho'yu da Guardiola'yı da getirsen, bu sistemde hiçbir şey yapamazsın. Daha önce söylediğim gibi şampiyonluklar sahada kazanılmıyor.

KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKIYORUZ

Maç bittikten sonra başkanların Whatsapp grubuna şu mesajı attım; "Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim. Ayrıca kurşunlama olayı hafızalarımıza kazınmışken, bunu pankarta yansıtarak alay konusunu yapmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi belirtirim." Trabzonspor başkanı, Kulüpler Birliği başkanı olduğu müddetçe, Kulüpler Birliği çalışmalarına katılmıyoruz. Haziranda çıkacak karara göre de üyeliğimizi devam ettirip ettirmeyeceğimize bakacağız.

100. YILDA ŞAMPİYONLUK YAKIŞIR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok yakışan başarıdır. Pazar günü Beşiktaş ile oynayacağımız derbiye gitmeyeceğim. Bu konu bizim evde de konuşulmaya başlandı. Geçen gün annem aradı, 'Aman oğlum biraz daha sabret, gitme' dedi. Bıçak kemiğe dayanmış vaziyette... Fenerbahçe'nin ne yapıp ne yapamayacağını zaman içinde herkes görecek.