Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması! İsmail Kartal’a teşekkür etti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu. Koç, "Hocamız konusuna girmeyeceğim, yeri ve zamanı değil. 'Yabancı gelsin' diyenler 2 maç sonra tersini söyler. Yönetim kuruluyla en sağlıklı kararı alacağız" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK PAYA SAHİP İSMAİL KARTAL'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Oyuncuların ve teknik heyetin birbirine çok inandığını kaydeden başkan Koç, "Takım olduklarını, mücadele ettiklerini ve sahaya kazanmak için çıktıklarını görüyorsunuz. Oradaki o inancı görünce bunun etkisi tribünlere de yansıyor. Tribünler eski günlere döndü. İnşallah bu sinerjiyi devam ettirebiliriz. 3 haftamız kaldı. En azından Şampiyonlar Ligi yolunda ikinci bitirerek gelecek sezonu daha umutla açmayı hedefliyoruz. Bütün bunların gerçekleşmesinde en büyük paya sahip İsmail Kartal'a teşekkür ediyorum. Hocamız konusuna girmeyeceğim, yeri ve zamanı değil. 'Yabancı gelsin' diyenler 2 maç sonra tersini söyler. Yönetim kuruluyla en sağlıklı kararı alacağız. Pazar günü kalbimiz, inancımız ve dualarımız takımımızla beraber" değerlendirmesinde bulundu.