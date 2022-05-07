Bakasetas’ın kayıp çorabı geri geldi

Trabzonspor'un Antalyaspor'la berabere kalıp şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası sahaya giren taraftarlar, futbolcularla birlikte sevinmişti. O esnada çok ilginç bir an da yaşandı. Ömer Koç isimli bir taraftar, Bakasetas'ın çorabını aldı.O anları da "sözleriyle anlattı. Yunan futbolcu ise"O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum.dedi. Bakasetas, çorabının yanı sıra imzaladığı bordo- mavili formayı da Koç'a hediye etti.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Trabzonspor hakkındaki sözlerine bordo- mavili kulüp sosyal medyadan esprili bir yanıt verdi. Koç'un sözleri sonrasında Trabzonspor hesabındanBu paylaşım kısa süre içinde oldukça fazla beğeni ve tekrar alırken taraftarlar, kulüplerinin Fenerbahçe'ye verdiği yanıta çok sayıda yorum da yazdı.