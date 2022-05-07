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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Bakasetas’ın kayıp çorabı geri geldi

Bakasetas’ın kayıp çorabı geri geldi

Şampiyonluk kutlamalarında Yunan oyuncunun çorabını alan taraftar, tesisleri ziyaret edip formayı da kaptı

Trabzonspor'un Antalyaspor'la berabere kalıp şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası sahaya giren taraftarlar, futbolcularla birlikte sevinmişti. O esnada çok ilginç bir an da yaşandı. Ömer Koç isimli bir taraftar, Bakasetas'ın çorabını aldı. Koç, çerçeveye koyduğu tek çorabı ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ni ziyaret edip Bakasetas ile bir araya geldi. O anları da "Yaklaşık 30 kişi Bakasetas'ın etrafını sardı. Ayak tarafları bana gelmişti, zor oldu ama çorabının tekini alabildim" sözleriyle anlattı. Yunan futbolcu ise"O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdan çorabımı aldı, ben de çok eğlendim" dedi. Bakasetas, çorabının yanı sıra imzaladığı bordo- mavili formayı da Koç'a hediye etti.



KOÇ'A KADROLU YANIT!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Trabzonspor hakkındaki sözlerine bordo- mavili kulüp sosyal medyadan esprili bir yanıt verdi. Koç'un sözleri sonrasında Trabzonspor hesabından büyük harflerle oyuncuların isimleri sesli harfler kullanılmadan paylaşıldı. Bu paylaşım kısa süre içinde oldukça fazla beğeni ve tekrar alırken taraftarlar, kulüplerinin Fenerbahçe'ye verdiği yanıta çok sayıda yorum da yazdı.

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Bakasetas’ın kayıp çorabı geri geldi
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