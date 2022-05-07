Bakasetas’ın kayıp çorabı geri geldi

Şampiyonluk kutlamalarında Yunan oyuncunun çorabını alan taraftar, tesisleri ziyaret edip formayı da kaptı
Trabzonspor'un Antalyaspor'la berabere kalıp şampiyonluğunu ilan ettiği maç sonrası sahaya giren taraftarlar, futbolcularla birlikte sevinmişti. O esnada çok ilginç bir an da yaşandı. Ömer Koç isimli bir taraftar, Bakasetas'ın çorabını aldı. Koç, çerçeveye koyduğutek çorabı ile MehmetAli Yılmaz Tesisleri'niziyaret edip Bakasetasile bir araya geldi. O anları da "Yaklaşık 30kişi Bakasetas'ın etrafınısardı. Ayak taraflarıbana gelmişti, zor olduama çorabının tekini alabildim" sözleriyle anlattı. Yunan futbolcu ise"O anda biri vardı orada, onun olduğunu bilmiyordum. Bir anda ayağımdançorabımı aldı, ben de çokeğlendim" dedi. Bakasetas, çorabının yanı sıra imzaladığı bordo- mavili formayı da Koç'a hediye etti.
KOÇ'A KADROLU YANIT!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Trabzonspor hakkındaki sözlerine bordo- mavili kulüp sosyal medyadan esprili bir yanıt verdi. Koç'un sözleri sonrasında Trabzonspor hesabından büyük harflerleoyuncuların isimlerisesli harfler kullanılmadanpaylaşıldı. Bu paylaşım kısa süre içinde oldukça fazla beğeni ve tekrar alırken taraftarlar, kulüplerinin Fenerbahçe'ye verdiği yanıta çok sayıda yorum da yazdı.