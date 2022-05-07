Derbiye sıra dışı 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmak için sıra dışı denemeler yapıyor.yokluğunda savunmayı kurmakta zorlanıp kararsızlıklar yaşayanÜçlü savunmadan taviz vermek istemeyen 46 yaşındaki teknik adam, hafta başındaveile birlikte Necip Uysal'ı denediği savunma hattına sürpriz bir isim koymayı düşünüyor.ve Serdar'ı ise sağ stoper olarak çalıştırdı. Rosier'in yerine de normal şartlar altında forvet ve kanat olarak görev yapan Kenan Karaman'ı deneyen İsmael'in iki oyuncuya da derbide oldukça zorlu bir görev verebileceği kaydedildi.İki oyuncuyu da antrenmanlarda alışılagelmişin dışında oynatan Fransız hocanın, derbi öncesi kafaların karışmaması ve sahada özellikle savunma işleyişinin doğru oturması adına taktik tahtasını yanından ayırmadığı belirtildi.Siyah-beyazlı teknik adamın, ekibine video analizlerin yanı sıra bireysel olarak Fenerbahçeli oyuncuların sahadaki artı ve eksilerini de hazırlattığı,