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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Derbiye sıra dışı 11

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Derbiye sıra dışı 11

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, eksik defans üçlüsünü sol bek Umut Meraş ile takviye edip, Rosier’in yerine de sağ kanat beki santrfor Kenan Karaman’a emanet etmeyi planlıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Fenerbahçe derbisinden zaferle ayrılmak için sıra dışı denemeler yapıyor. Montero, Vida ve Rosier'in yokluğunda savunmayı kurmakta zorlanıp kararsızlıklar yaşayan Fransız hoca, her antrenmanda farklı bir deneme yapıyor.

KANATLARDA 2 İSME SARILDI
Üçlü savunmadan taviz vermek istemeyen 46 yaşındaki teknik adam, hafta başında Serdar ve Welinton ile birlikte Necip Uysal'ı denediği savunma hattına sürpriz bir isim koymayı düşünüyor. Son iki antrenmanda sol bek Umut Meraş'ı stopere çeken İsmael, Welinton'ı merkeze aldı ve Serdar'ı ise sağ stoper olarak çalıştırdı. Rosier'in yerine de normal şartlar altında forvet ve kanat olarak görev yapan Kenan Karaman'ı deneyen İsmael'in iki oyuncuya da derbide oldukça zorlu bir görev verebileceği kaydedildi.

TAHTADA TAKTİK DERSİ VERİYOR
İki oyuncuyu da antrenmanlarda alışılagelmişin dışında oynatan Fransız hocanın, derbi öncesi kafaların karışmaması ve sahada özellikle savunma işleyişinin doğru oturması adına taktik tahtasını yanından ayırmadığı belirtildi. İsmael, iki gündür sahanın ortasına kurduğu taktik tahtasından başta Umut ile Kenan olmak üzere oyuncularına görseller ve çizimlerle birlikte uygulamalı olarak neler yapmaları gerektiğini aktarıyor. Siyah-beyazlı teknik adamın, ekibine video analizlerin yanı sıra bireysel olarak Fenerbahçeli oyuncuların sahadaki artı ve eksilerini de hazırlattığı, görüntüleri bugün kampa girdikten sonra kendi oyuncularına teslim ederek ödevlerine çalışmalarını isteyeceği öğrenildi.

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Derbiye sıra dışı 11
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