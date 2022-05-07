Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti
Giriş Tarihi: 7.5.2022 14:20

Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti

DHA
Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti

Süper Lig 2021-22 sezonu şampiyonu Trabzonspor’un golcü oyuncusu Djaniny Semedo, 36’ncı hafta müsabakası olan Atakaş Hatayspor maçında takımının tek golünü kaydetti. Djaniny, dün akşam attığı golle bu sezon Süper Lig'de üst üste çıktığı üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonsporlu oyuncu olarak tarihe geçti.

Trabzonspor'da Djaniny Semedo, ligin 36'ncı hafta müsabakası olan Atakaş Hatayspor karşılaşmasının 48'inci dakikasında takımının tek golünü kaydetti. 1-1 berabere biten karşılaşmayla Djaniny, Hatayspor karşısındaki golüyle bu sezon Süper Lig'de üst üste çıktığı üç deplasman maçında gol atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu. Djaniny, deplasmanda oynanan ligin 30'uncu haftasında Çaykur Rizespor ve 34'üncü haftasında Adana Demirspor müsabakalarında gol kaydetmiş, 32'nci haftada oynanan Gaziantep FK maçında kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

TAKIMIN EN GOLCÜ 3. OYUNCUSU
31 yaşındaki santrfor daha önce Trabzonspor'un Süper Lig tarihindeki 2 bin 500'üncü golünü Çaykur Rizespor karşılaşmasında kaydederek tarihe geçmişti. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'un Yeşil Burun Adalı oyuncusu, bu sezon takımıyla çıktığı 28 karşılaşmada 10 gol ve 3 asist kaydetti. Djaniny Semedo, Cornelius ve Nwakaeme'nin ardından bordo mavili takımın en golcü oyuncusu sıralamasında 3'üncü sırada yer alıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan kendisini 'Nagehan Alçı' üzerinden eleştirilenlere zehir zemberek sözler!
'Vız gelir tırıs gider' diyerek rest çekti! Ekrem İmamoğlu'nu yere göğe sığdıramayanlar ateş püskürdü: Fragman fena değildi film kötü bitti
TELE 1 muhabirinden İmamoğlu'na tepki! Nagehan Alçı'ya VIP minibüs bize yarım otobüs...
Türkiye onu konuştu! Parti lideri ABD vatandaşı olmak için dolandırıldı: ‘BM amblemli, yeşil plakalı araçla kandırdı’
İskender Günen'den Ali Koç'a: Sen Fenerbahçe'deki FETÖ'cülere bak!
"1 milyon gönüllü geri dönüşte son aşamaya gelindi"
CHP'de sığınmacılar konusunda kafalar karışık! Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu şimdi de Faik Öztrak
Sınırdaki mücadelenin çarpıcı detayları ortaya çıktı! İşte dezenformasyon ve gerçekler
‘İngilizler Özdağ’ı sever’
SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı duyurdu! Tüm hastanelere gönderildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Djaniny bir kez daha Trabzonspor tarihine geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA