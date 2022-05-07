Domenec Torrent'ten Başakşehir yorumu! "Muslera'ya aşığım..."

"ÖNÜMÜZDEKİ 2 MAÇA ODAKLANACAĞIM"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, takımda kalıp kalmamanın kendi elinde olmadığını belirterek, "Önümüzdeki 2 maça odaklanacağım." dedi. Hafta içinde basında Galatasaray ile yolların ayrılacağı yönünde haberler olduğunu aktaran Torrent, "Olduğum yerden çok memnunum. İstanbul'da çok mutluyum. Daha da mutlu olduğum şey Galatasaray'da çalışmam. Şanslıyım çünkü gazeteleri okumuyorum, sosyal medyaya bakmıyorum. Gerçek olmayan şeyler çok ilginç. Normalde profesyonel bir ekipte birçok maç üst üste kaybedildiğinde antrenör değişikliği olabilir. Eğer bir hata yapıldıysa bazen kovulur veya yeni kontrat yapılmaz. Doğru olmayan şeyleri duyuyorum. Televizyonda bazı şeyler söyleniyormuş ama neden böyle bir şey yapıldığını anlamıyorum. Herkes kendi işine devam ediyor. İnanılmaz." ifadelerini kullandı.