Fener presle boğacak!

Teknik direktör İmail Kartal yönetiminde son 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Deneyimli çalıştırıcının derbi planları büyük ölçüde netleşti. Formda isimler Zajc ve Mert Hakan yarınki mücadelede kilit rol oynayacak. İkili, yapacakları presle orta saha hakimiyetini sarı-lacivertli takıma getirecek.Fenerbahçe'de hücumda kilidi açacak isimler ise İrfan Can Kahveci ve Rossi olacak.. Böylece yıldız futbolcunun uzaktan şutlar ve araya atacağı ince paslarla daha etkin olmasını sağlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca Rossi'nin sprint hızını Beşiktaş'a karşı kullanmanın hesaplarını yapıyor. Uruguaylı futbolcu, savunma arkasına hızlı koşularıyla forvetlere yardım edip defansı yıpratacak.F.Bahçe, Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlığı ile sarsıldı. İki oyuncu için kulüpten şu açıklama yapıldı: "Kim Min-Jae'nin sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikâyeti nedeniyle Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Arda Güler'in ise sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır." Tedavilerine başlanan iki futbolcunun da kalan 3 maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.Fenerbahçe, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi son idmanını Ülker Stadyumu'nda yapacak. 17.45'te başlayacak antrenman taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Stadın kapıları ise 16.00 itibarıyla açılacak. 'Passo.com. tr' üzerindensarı-lacivertli futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Dün itibarıyla bilet alanların sayısının 10 binin üzerine çıktığı, tribünlerde 20-25 bin taraftar beklendiği belirtildi.Yusuf Yazıcı'nın performansından etkilenerek takımda bir Türk oyuncu daha görmek isteyen CSKA Moskova Başkanı Evgeny Giner, kurmaylarına Mert Hakan Yandaş'la anlaşmaları için direktif verdi. Rus ekibinin, yıldız oyuncunun menajeri ile temasa geçtiği ve Fenerbahçe'de kazandığı rakamın iki katını önerdiği öğrenildi. CSKA'nıniçin sarılacivertli kulübe de teklifte bulunmaya hazırlandığı belirtildi. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 resmi maçta görev alan 27 yaşındaki futbolcu, 21 mücadelede ilk 11'de oynadı. Başarılı oyuncu, skora 2 gol ve 9 asistlik katkı verdi.