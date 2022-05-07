Fenerbahçe, Beşiktaş’ı presle boğacak!

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde son 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak müthiş bir çıkış yakalayan Fenerbahçe, Beşiktaş'ı da gözüne kestirdi. Deneyimli çalıştırıcının derbi planları büyük ölçüde netleşti. Formda isimler Zajc ve Mert Hakan yarınki mücadelede kilit rol oynayacak. İkili, yapacakları presle orta saha hakimiyetini sarı-lacivertli takıma getirecek. İsmail Kartal, rakibin önemli silahları Ghezzal ve Batshuayi'ye özel önlem alacak.

İRFAN CAN SERBEST OYNAYACAK

Fenerbahçe'de hücumda kilidi açacak isimler ise İrfan Can Kahveci ve Rossi olacak. Oyuna hükmetmek isteyen İsmail Kartal, İrfan Can'ı hücumda serbest bırakacak. Böylece yıldız futbolcunun uzaktan şutlar ve araya atacağı ince paslarla daha etkin olmasını sağlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, ayrıca Rossi'nin sprint hızını Beşiktaş'a karşı kullanmanın hesaplarını yapıyor. Uruguaylı futbolcu, savunma arkasına hızlı koşularıyla forvetlere yardım edip defansı yıpratacak.

KİM MİN-JAE VE ARDA SEZONU KAPATTI

F.Bahçe, Kim Min-Jae ve Arda Güler'in sakatlığı ile sarsıldı. İki oyuncu için kulüpten şu açıklama yapıldı: "Kim Min-Jae'nin sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikâyeti nedeniyle Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Arda Güler'in ise sağ acetabulum ve iliak kemik bölgesinde yaygın stres reaksiyonu ile ödem ve kas tendon bileşkesinde zorlanma-tendinit bulguları saptanmıştır." Tedavilerine başlanan iki futbolcunun da kalan 3 maçta forma giyemeyeceği öğrenildi.

KADIKÖY'DE BÜYÜK BULUŞMA

Fenerbahçe, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynayacağı derbi öncesi son idmanını Ülker Stadyumu'nda yapacak. 17.45'te başlayacak antrenman taraftarlara açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Stadın kapıları ise 16.00 itibarıyla açılacak. 'Passo.com. tr' üzerinden 1 TL'ye satışa çıkarılan biletlere sarı-lacivertli futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Dün itibarıyla bilet alanların sayısının 10 binin üzerine çıktığı, tribünlerde 20-25 bin taraftar beklendiği belirtildi.