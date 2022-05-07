Formamıza beş yıldız takacağız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalya maçında yaşananlarla ilgili değerlendirmede bulundu. Bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğunun kendilerini ilgilendirmediğini belirten Koç,dedi. Başkan Koç'un açıklamalarının devamı şöyle:Sekiz şampiyonluğunuz olduğunu ne kadar iddia ederseniz edin, hayal dünyasında yaşarken size gerçekleri hatırlatayım; 3 Temmuz sözde şike davası için verilenkararı var. Fenerbahçe'ye saldıranların yargılandığı kumpas davasının kararları var. Devletimizin duruşunda bir gram sapma yok.Silah namlusu ucunda Fenerbahçe'yi temsil eden bir görselle tüm Türkiye'ye mesaj verdiniz, 7 yıl önce, içinde 39 kişinin olduğu Fenerbahçe takım otobüsüne karşı yapılanbir olaya sahip çıktınız. Konusu suç teşkil eden bu pankartı oraya asanlar, bu cesareti nereden buluyorsunuz? Söz konusu maçta açılan pankartta mesajlar açıktır;Açıklanan cezalarda gördüğümüz gibi attığı her adımda skandal yaratmaya doymayan ve legalliğini vicdanlarda yitirmiş TFF'den bahsediyoruz. Temsilcileri atarken müthiş bir torpil sistemi dönmektedir. 427 gündür 28 şampiyonlukla ilgili cevap alamadık. 2023-24 sezonundan itibaren armamıza 5 yıldızı koyacağız.Maç bittikten sonra başkanların Whatsapp grubuna şu mesajı attım; "Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğimTrabzonspor başkanı, Kulüpler Birliği başkanı olduğu müddetçe, Kulüpler Birliği çalışmalarına katılmıyoruz. Haziranda çıkacak karara göre de üyeliğimizi devam ettirip ettirmeyeceğimize bakacağız.Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılındaki şampiyonluk en çok Fenerbahçe'ye yakışır. Bu, şehitler ve gaziler vermiş bir kulübe en çok yakışan başarıdır. Pazar günü (Yarın) Beşiktaş ile oynayacağımız derbiye gitmeyeceğim.Bıçak kemiğe dayanmış vaziyette... Fenerbahçe'nin ne yapıp ne yapamayacağını zaman içinde herkes görecek.