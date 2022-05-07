Gaziantep FK kurtuldu Rizespor ve Altay düştü

Ligde kalması için 1 puan gereken kırmızı-siyahlılar, dün Kayseri ile berabere kalıp amacına ulaştı. Veda eden son iki takım da belli oldu
Süper Lig'in 36. haftasında küme düşen son iki takım da belli oldu: Çaykur Rizespor ve Altay… Gaziantep FK, dün sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip 1 puanı alarak, ligde kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın 26. dakikasında İlhan Parlak'ın golüyleşok yaşayan Gaziantep FK, daha 1 dakika geçmeden yanıtı verip rahatladı. Alexandru Maxim, rakipten orta sahadakaptığı topu kendisi sürdü, daha sonraplase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleciLung'un sağından filelere yolladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Gaziantep FK için bayram, Rize ve Altay için ise hüzün vardı. Süper Lig'de ÖznurKablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'ninardından, Altay ve Çaykur Rizespor'unda 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.