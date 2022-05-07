Gaziantep FK kurtuldu Rizespor ve Altay düştü

Süper Lig'in 36. haftasında küme düşen son iki takım da belli oldu: Çaykur Rizespor ve Altay… Gaziantep FK, dün sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip 1 puanı alarak, ligde kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın 26. dakikasındadaha 1 dakika geçmeden yanıtı verip rahatladı.Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Gaziantep FK için bayram, Rize ve Altay için ise hüzün vardı.