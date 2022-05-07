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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Gaziantep FK kurtuldu Rizespor ve Altay düştü

Gaziantep FK kurtuldu Rizespor ve Altay düştü

Ligde kalması için 1 puan gereken kırmızı-siyahlılar, dün Kayseri ile berabere kalıp amacına ulaştı. Veda eden son iki takım da belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında küme düşen son iki takım da belli oldu: Çaykur Rizespor ve Altay… Gaziantep FK, dün sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-siyahlı ekip 1 puanı alarak, ligde kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın 26. dakikasında İlhan Parlak'ın golüyle şok yaşayan Gaziantep FK, daha 1 dakika geçmeden yanıtı verip rahatladı. Alexandru Maxim, rakipten orta sahada kaptığı topu kendisi sürdü, daha sonra plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Lung'un sağından filelere yolladı. Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca Gaziantep FK için bayram, Rize ve Altay için ise hüzün vardı. Süper Lig'de Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Göztepe'nin ardından, Altay ve Çaykur Rizespor'un da 1. Lig'e düşmesi kesinleşti.

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Gaziantep FK kurtuldu Rizespor ve Altay düştü
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