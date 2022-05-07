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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Gerçekten özel biri!

SUAT UMURHAN
Gerçekten özel biri!

Teknik direktörlük kariyerinde 2 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Kupası ve 1 Avrupa Ligi kazanan Jose Mourinho bu kez de Roma ile Konferans Ligi Kupası’nın bir kulpunu tuttu

Barcelona'da Sir Boby Robson'ın tercümanı olarak çıktığı yolculukta Porto ile Avrupa'ya damga vurup Portekiz takımını 2003-04'te UEFA Kupası zaferine, 2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Mourinho, ardından Chelsea ile Premier Lig zaferleri yaşadı. Inter serüveninde Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kaldırma başarısı gösteren 'özel biri' lakaplı çalıştırıcı, Real Madrid sonrasında Manchester United ile bu kez Avrupa Ligi'ni kazandı. Portekizli teknik adam, bu defa Konferans Ligi'nde Leicester'ı eleyerek finalde Feyenoord'un rakibi olan Roma'nın zaferi sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Inter'e vedası sırasında Materazzi'ye sarılıp hüngür hüngür ağlayan kurt hoca, yıllar sonra bir kez daha gözünden akan damlalarla Avrupa'ya adını hatırlattı.

KUPA KOLEKSİYONERİ
Şampiyonlar Ligi: 2 (Inter, Porto)
Avrupa Ligi: 1 (M.United)
UEFA Kupası: 1 (Porto)
Premier Lig: 3 (Chelsea)
La Liga: 1 (R.Madrid)
Serie A: 2 (İnter)
Liga Portugal: 2 (Porto)

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