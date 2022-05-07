Gerçekten özel biri!

Barcelona'da Sir Boby Robson'ın tercümanı olarak çıktığı yolculukta Porto ile Avrupa'ya damga vurup Portekiz takımını 2003-04'te UEFA Kupası zaferine, 2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Mourinho, ardından Chelsea ile Premier Lig zaferleri yaşadı. Inter serüveninde Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kaldırma başarısı gösterenlakaplı çalıştırıcı, Real Madrid sonrasında Manchester United ile bu kez Avrupa Ligi'ni kazandı. Portekizli teknik adam, bu defa Konferans Ligi'nde Leicester'ı eleyerek finalde Feyenoord'un rakibi olan Roma'nın zaferi sonrasında gözyaşlarını tutamadı.Şampiyonlar Ligi: 2 (Inter, Porto)Avrupa Ligi: 1 (M.United)UEFA Kupası: 1 (Porto)Premier Lig: 3 (Chelsea)La Liga: 1 (R.Madrid)Serie A: 2 (İnter)Liga Portugal: 2 (Porto)