Gerçekten özel biri!

Barcelona'da Sir Boby Robson'ın tercümanı olarak çıktığı yolculukta Porto ile Avrupa'ya damga vurup Portekiz takımını 2003-04'te UEFA Kupası zaferine, 2003-04 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştıran Mourinho, ardından Chelsea ile Premier Lig zaferleri yaşadı. Inter serüveninde Şampiyonlar Ligi kupasını bir kez daha kaldırma başarısı gösteren 'özel biri' lakaplı çalıştırıcı, Real Madrid sonrasında Manchester United ile bu kez Avrupa Ligi'ni kazandı. Portekizli teknik adam, bu defa Konferans Ligi'nde Leicester'ı eleyerek finalde Feyenoord'un rakibi olan Roma'nın zaferi sonrasında gözyaşlarını tutamadı. Inter'e vedası sırasındaMaterazzi'ye sarılıp hüngürhüngür ağlayan kurt hoca, yıllarsonra bir kez daha gözündenakan damlalarla Avrupa'yaadını hatırlattı.
KUPA KOLEKSİYONERİ
Şampiyonlar Ligi: 2 (Inter, Porto)
Avrupa Ligi: 1 (M.United)
UEFA Kupası: 1 (Porto)
Premier Lig: 3 (Chelsea)
La Liga: 1 (R.Madrid)
Serie A: 2 (İnter)
Liga Portugal: 2 (Porto)