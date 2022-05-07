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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Hep kazanmak istiyoruz

Hep kazanmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin son maçına kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyeceklerini söyledi. Salı günkü kupa maçının çok önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Kayserispor ile oynayacağımız maç öncesi doğru mesajlar verdik. Bu çok önemliydi. Kazanabilirdik ama son saniyede yediğimiz o golle 1 puan aldık. Şampiyonluğu garantilesek de kalan tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz" dedi.

AHMETCAN'DAN MEMNUNUZ
Savunmada gösterdiği performansla alkış toplayan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a da övgü yağdıran Avcı, "Ben Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı. Kulübün altyapıdan gelen önemli yüzlerinden bir tanesi. Gidişatından mutluyuz. Kendini geliştirmek için çok çalışmalı" ifadesini kullandı.

SIRA GELDİ TÜRKİYE KUPASI'NA
Ligde şampiyonluğunu ilan ederek büyük hasreti bitiren Trabzonspor, çifte kupa hedefini gerçekleştirmek için hafta içi çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü yarı final rövanş maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Fırtına, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da istediğini alarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.

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