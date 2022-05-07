Hep kazanmak istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligin son maçına kadar mücadeleden hiç vazgeçmeyeceklerini söyledi. Salı günkü kupa maçının çok önemli olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "" dedi.Savunmada gösterdiği performansla alkış toplayan 19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a da övgü yağdıran Avcı, "Ben Trabzonspor'a geldiğimde A takımdaydı. Kulübün altyapıdan gelen önemli yüzlerinden bir tanesi. Gidişatından mutluyuz. Kendini geliştirmek için çok çalışmalı" ifadesini kullandı.Ligde şampiyonluğunu ilan ederek büyük hasreti bitiren Trabzonspor, çifte kupa hedefini gerçekleştirmek için hafta içi çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak. A Spor'dan naklen yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü yarı final rövanş maçında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan Fırtına, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında da istediğini alarak adını finale yazdırmayı hedefliyor.